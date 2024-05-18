Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Boluspor’a veda etti

Boluspor'da sezon sonu sözleşmesi sona eren Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, duygusal bir mesaj yayımlayarak takıma ve taraftarlara teşekkür etti. Koşukavak, mesajında yaşadığı hayal kırıklığını ve takıma olan minnettarlığını dile getirdi. İşte Yalçın Koşukavak'ın mesajının detayları ve Boluspor'daki kariyeri.

İşte Yalçın Koşukavak’ın veda mesajı

Yalçın Koşukavak, Boluspor'da geçirdiği zorlu sezonun ardından duygusal bir veda mesajı yayımladı. Koşukavak, mesajında şunları söyledi:

"Zorluklarla dolu bir sezonun sonunda, herkesin bütün gücünü verdiği ve elinden geleni yaptığı sonunu farklı hayal ettiğimiz turu geçemedik. Böyle sonlanmasını hiç istemedik. Son derece üzgünüz. Öncelikle, desteğini hiç esirgemeyen başta başkanımız Sn. Savaş Abak ve zaman mefhumu olmadan destek olan yönetim kurulumuza, sezon boyunca çok çalışıp çok isteyen, işine saygılı tüm oyuncularımıza, teknik ekibimize, destek ekibimize, tüm kulüp çalışanlarımıza ve sosyal medyadan duygu dolu mesajlar atan, farkındalığı yüksek, sağ duyulu, anlayabilen, samimi, içten, gerçek Boluspor taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ederim. Heyecan yaşadık, hayal ettik, olmadı, hakkınızı helal edin. Saygılarımla..."

Yalçın Koşukavak’ın Boluspor karnesi

Yalçın Koşukavak, Boluspor'a Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Turgay Altay'ın yerine gelmişti. Boluspor'un başında toplam 35 maça çıkan Koşukavak, 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak maç başı 1.63 puan ortalaması topladı. Boluspor'da sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona eren Koşukavak'ın iddialara göre takımdan ayrılması bekleniyor.

Koşukavak'ın veda mesajının ardından

Yalçın Koşukavak'ın mesajı, Boluspor taraftarları arasında büyük yankı uyandırdı. Taraftarlar, sosyal medyada duygusal mesajlar paylaşarak Koşukavak'a desteklerini iletti.