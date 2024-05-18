18 May 2024 - 09:05- Spor G:

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Boluspor’a veda etti

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Boluspor'da sezon sonu sözleşmesi sona eren Yalçın Koşukavak, duygusal bir mesaj yayımlayarak takıma ve taraftarlara teşekkür etti. Koşukavak'ın Boluspor kariyeri, başarılar ve zorluklarla dolu geçti.

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Boluspor’a veda etti mask
Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Boluspor’a veda etti
Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Boluspor’a veda etti
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Boluspor'da sezon sonu sözleşmesi sona eren Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, duygusal bir mesaj yayımlayarak takıma ve taraftarlara teşekkür etti. Koşukavak, mesajında yaşadığı hayal kırıklığını ve takıma olan minnettarlığını dile getirdi. İşte Yalçın Koşukavak'ın mesajının detayları ve Boluspor'daki kariyeri.

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Boluspor’a veda etti

İşte Yalçın Koşukavak’ın veda mesajı

Yalçın Koşukavak, Boluspor'da geçirdiği zorlu sezonun ardından duygusal bir veda mesajı yayımladı. Koşukavak, mesajında şunları söyledi:

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Boluspor’a veda etti

"Zorluklarla dolu bir sezonun sonunda, herkesin bütün gücünü verdiği ve elinden geleni yaptığı sonunu farklı hayal ettiğimiz turu geçemedik. Böyle sonlanmasını hiç istemedik. Son derece üzgünüz. Öncelikle, desteğini hiç esirgemeyen başta başkanımız Sn. Savaş Abak ve zaman mefhumu olmadan destek olan yönetim kurulumuza, sezon boyunca çok çalışıp çok isteyen, işine saygılı tüm oyuncularımıza, teknik ekibimize, destek ekibimize, tüm kulüp çalışanlarımıza ve sosyal medyadan duygu dolu mesajlar atan, farkındalığı yüksek, sağ duyulu, anlayabilen, samimi, içten, gerçek Boluspor taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ederim. Heyecan yaşadık, hayal ettik, olmadı, hakkınızı helal edin. Saygılarımla..."
Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Boluspor’a veda etti

Yalçın Koşukavak’ın Boluspor karnesi

Yalçın Koşukavak, Boluspor'a Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Turgay Altay'ın yerine gelmişti. Boluspor'un başında toplam 35 maça çıkan Koşukavak, 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak maç başı 1.63 puan ortalaması topladı. Boluspor'da sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona eren Koşukavak'ın iddialara göre takımdan ayrılması bekleniyor.

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Boluspor’a veda etti

Koşukavak'ın veda mesajının ardından

Yalçın Koşukavak'ın mesajı, Boluspor taraftarları arasında büyük yankı uyandırdı. Taraftarlar, sosyal medyada duygusal mesajlar paylaşarak Koşukavak'a desteklerini iletti.

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Boluspor’a veda etti

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18 May 2024 - 09:05 Bolu- Spor

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