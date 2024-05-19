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Geredespor’da flaş ayrılık! Celal Uslu başkanlık koltuğunu bırakıyor

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Geredespor Başkanı Celal Uslu, iki sezondur başarıyla yürüttüğü başkanlık görevinden ayrılma kararı aldı. Uslu'nun, görev süresince kulübün başarısı için yaptığı katkılar ve ayrılık süreci hakkında detaylar bu haberde.

Geredespor’da flaş ayrılık! Celal Uslu başkanlık koltuğunu bırakıyor mask
Geredespor’da flaş ayrılık! Celal Uslu başkanlık koltuğunu bırakıyor
Geredespor’da flaş ayrılık! Celal Uslu başkanlık koltuğunu bırakıyor
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Geredespor Başkanı Celal Uslu’nun, iki sezondur başarıyla yürüttüğü başkanlık görevinden ayrılacağı konuşuluyor. Bu gelişme, kulüp çevrelerinde büyük yankı uyandırdı. İş insanı Celal Uslu, görev süresince hem sportif başarılarıyla hem de idari becerileriyle takdir topladı.

Geredespor’da flaş ayrılık! Celal Uslu başkanlık koltuğunu bırakıyor

Geredespor’da büyük ivme

Son iki sezonda Geredespor, dikkat çekici bir performans sergiledi. İlk olarak Bolu Amatör Küme'yi namağlup şampiyon olarak tamamladı ve ardından yükselme maçında Yeniçağaspor’u mağlup ederek Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) yükseldi. Bu sezon BAL’da Bolu’yu temsil eden Geredespor, 6. Grup’ta topladığı 45 puanla ligi yedinci sırada tamamladı. Geredespor, 26 karşılaşmada 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz günlerde Aladağspor’u da farklı bir skorla yenerek önümüzdeki sezon da BAL’da mücadele etmeyi garantiledi.

Geredespor’da flaş ayrılık! Celal Uslu başkanlık koltuğunu bırakıyor

Başkan Uslu'nun katkıları ve ayrılık süreci

Celal Uslu, başkanlığı süresince kulübün başarısı için büyük maddi ve manevi fedakarlıklarda bulundu. Kendi cebinden milyonlar harcayan Uslu, sportif ve idari alanda kulübü ileriye taşıdı. Ancak, istediği desteği alamadığını ve görevin yükünü tek başına taşımaktan yorulduğunu belirten Uslu’nun, görevi bırakmayı düşündüğü öğrenildi.

Geredespor’da flaş ayrılık! Celal Uslu başkanlık koltuğunu bırakıyor

Yönetimle görüşmeler ve gelecek planları

Uslu, görevi bırakma kararının henüz kesinleşmediğini ve bu durumu mevcut yönetimle görüşerek karara bağlayacaklarını ifade etti. Eğer görevi bırakırsa, genel kurul toplantısı düzenleneceğini ve bu toplantının tarihinin de açıklanacağını belirtti. Uslu’nun, önümüzdeki günlerde yazılı bir açıklama yapması bekleniyor.

Geredespor’da flaş ayrılık! Celal Uslu başkanlık koltuğunu bırakıyor

# sezon, açıklama, durumu

19 May 2024 - 10:28 Bolu/ Gerede- Spor

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