Mudurnu yolunda ağır kaza...

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Kaza, Taşkesti beldesi Nallıhan Akyazı karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.A. idaresindeki 06 BHS 99 plakalı Scania marka tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. N.A. yaralanırken, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan N.A. hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri, kara yolundan güvenlik önlemleri aldı.



Öte yandan, çekici vasıtasıyla devrilen tır yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.