Mudurnu yolunda ağır kaza...

Kaza, Taşkesti beldesi Nallıhan Akyazı karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.A. idaresindeki 06 BHS 99 plakalı Scania marka tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. N.A. yaralanırken, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan N.A. hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri, kara yolundan güvenlik önlemleri aldı.
Öte yandan, çekici vasıtasıyla devrilen tır yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.