İki otomobilin çarpışması sonucu 2 yaralı!

Kaza, D- 100 kara yolunun Köroğlu Rampaları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yeniçağa ilçesi istikametinde seyreden T.A. yönetimindeki 33 NEM 17 plakalı otomobil ile kavşak içerisinden dönüş yapan sürücü N.Ö. idaresindeki 34 TJ 4077 plakalı otomobil çapıştı. Meydana gelen kazada 33 NEM 17 plakalı otomobilde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan vatandaşların ambulanslarda ilk müdahalesi yapıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.