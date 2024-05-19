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Eğitim-İş Bolu Şube Başkanı Erkan korkmaz: Bugün hala Atatürk’ü hazmedemeyenlerin olduğunu görüyoruz

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Eğitim-İş Bolu Şube Başkanı Erkan Korkmaz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, bağımsızlık mücadelesinin önemini vurguladı ve Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

Eğitim-İş Bolu Şube Başkanı Erkan korkmaz: Bugün hala Atatürk’ü hazmedemeyenlerin olduğunu görüyoruz mask
Eğitim-İş Bolu Şube Başkanı Erkan korkmaz: Bugün hala Atatürk’ü hazmedemeyenlerin olduğunu görüyoruz
Eğitim-İş Bolu Şube Başkanı Erkan korkmaz: Bugün hala Atatürk’ü hazmedemeyenlerin olduğunu görüyoruz
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Bağımsızlık mücadelesinin 105. yılı

Eğitim-İş Bolu Şube Başkanı Erkan korkmaz: Bugün hala Atatürk’ü hazmedemeyenlerin olduğunu görüyoruz

Eğitim-İş Bolu Şube Başkanı Erkan Korkmaz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yılı nedeniyle bir basın açıklaması yaptı. Korkmaz, bu özel günün, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının emperyalistlerin elinde oyuncak haline gelmiş bir imparatorluktan bağımsız ve çağdaş bir ülke yaratma mücadelesinin sembolü olduğunu vurguladı. Korkmaz, "Bugün, Atatürk ve arkadaşlarının bağımsız bir Türkiye inşa etme çabasını hala hazmedemeyenlerin olduğunu açıkça görmekteyiz," dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün önemi

Eğitim-İş Bolu Şube Başkanı Erkan korkmaz: Bugün hala Atatürk’ü hazmedemeyenlerin olduğunu görüyoruz

Korkmaz, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin, Türk ulusunun kendi kaderini tayin etme iradesinin simgesi olduğunu belirtti. "Tam 105 yıl önce, 19 Mayıs 1919'da, bir ulus, Atatürk'ün önderliğinde kendi kaderine el koyarak var olma mücadelesini başlattı," diyerek bu önemli günü anımsattı. Atatürk'ün Samsun'a çıkışı, bağımsızlık hareketinin sembolü olmuş ve Kurtuluş Savaşı ile emperyalizme karşı verilen mücadelenin başlangıcını teşkil etmiştir.

Cumhuriyet ve devrim yasaları

Korkmaz, açıklamasında Cumhuriyet ve kazanımlarına yönelik tehditlere dikkat çekti. "Tek adam rejimi ve bu rejimin kuklaları, Cumhuriyet’i ve kazanımlarını açıkça hedef almakta; devrim yasaları çiğnenmekte, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda oluşturulan çağdaş bilim ve eğitim hedefi terk edilmektedir," ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Cumhuriyet'in temel değerlerinin korunmasının önemine vurgu yaparak, toplumu bu değerlere sahip çıkmaya çağırdı.

Gençliğin önemi ve tehditlerEğitim-İş Bolu Şube Başkanı Erkan korkmaz: Bugün hala Atatürk’ü hazmedemeyenlerin olduğunu görüyoruz

Korkmaz, gençlerin bugün ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirtti. Eğitim sisteminin sınava endeksli ve gerici programlarla ulusal belleği yok etmeye çalıştığını, sorgulamayan ve itaat eden bir gençlik yetiştirmeyi hedeflediğini söyledi. Eğitimin ticarileştirilmesi ve paralı hale getirilmesinin milyonlarca gencin eğitim sisteminin dışına itilmesine neden olduğunu vurguladı. "Eğitim hakkından yararlanamayan gençlerimiz, çalışma yaşamında da güvencesizlik ve ağır emek sömürüsü ile karşı karşıya kalmaktadır," dedi.

Ekonomik zorluklar ve eğitim

Korkmaz, iktidarın gerici ve piyasacı politikalarına yüksek enflasyonun da eklenmesiyle, gençlerin eğitime, sağlığa, kültür-sanata ve spora erişiminin zorlaştığını belirtti. Üniversitelerin özerk yapılarının baskı altına alınmaya çalışıldığını, iktidara yakın yandaş kadroların gençliğin önüne set çekmeye çalıştığını ifade etti. Bu durumun, gençliğin ve ülkenin geleceğini karartma çabası olarak değerlendirdi.

Atatürk'ün gençliğe güveni

Korkmaz, Atatürk'ün gençliğe olan güvenini ve beklentisini hatırlatarak, gençlerin her zaman ileriyi düşünmesi ve daha iyiyi hedeflemesi gerektiğini söyledi. Atatürk'ün "Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler!" sözlerini hatırlatarak, genç nesillere olan güvenini dile getirdi. "Ülkemizin geleceği gençlerimiz her zaman ileriyi düşünmeli, daha iyiyi hedeflemeli, bilimin ışığında yaratıcı düşünceyi egemen kılmalıdır," dedi.

Aydınlık bir Türkiye için birlikte mücadele

Korkmaz, Atatürk’ün Cumhuriyeti gençlere emanet ettiğini ve gençliği öğretmenlere emanet ettiğini vurguladı. "Aydınlık bir Türkiye’yi tekrar örmek, kuşkusuz bu mirasa sımsıkı sarılmaktan geçmektedir," diyerek, Eğitim-İş'in Atatürk’ün devrim ve ilkelerine, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ne ve kazanımlarına sahip çıkmaya devam edeceğini belirtti.

Korkmaz, tüm ulusun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını saygı ile andı.

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19 May 2024 - 13:46 Bolu- Güncel

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