Tayeks personeline moral partisi verdi. Personel eğlence ve ikramların keyfini çıkardı

Çalışanlarına destek ve moral için parti

Bolu’nun en ünlü tekstil firmalarından olan Türkiye de ise 500 firma arasına giren Tayeks çalışanlarına destek ve moral vermek için yaza merhaba partisi düzenledi. Personelin partiye katılımı yüksek olurken parti organizasyonunu ise Saydam Catering üstlendi. Parti eğlenceli anlara da şahit oldu konuklar oyun havası oynayarak anın keyfini de çıkarttılar. Etkinlikte yemeklerde ilgi gördü.

Lezzet şöleni yaşandı

Partide eğlencenin yanında birde lezzet şöleni yaşandı. Tayeks personelleri için mangal ziyafeti verdi yemeklerin önünde kuyruklara girildi. Bununla da bitmedi lokma, pamuk şeker, şerbet, patlamış mısır… gibi ürünlerde dağıtıldı. Çalışanların davete olan ilgisi ve mutluluğu Tayeks Tekstil Fabrika Müdürü Tuncay Keskin ve Tay Grup İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü Hayri Özsütüde mutlu etti.

Personelimizin moral ve motivasyonu bizim için önemlidir

Tayeks Tekstil Fabrika Müdürü Tuncay Keskin ve Tay Grup adına İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü Hayri Özsüt de etkinlikteydi. Fabrika Müdürü Tuncay Keskin personelin moral ve motivasyonunun önemli olduğunu ve bu etkinliğinde onların üstünde etkisi olduğu için memnun olduğu düşüncelerini iletti. Hayri Özsüt ise çalışanlarının her daim yanlarında ve destek olduklarını söyledi.