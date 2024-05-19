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Boluspor’da yaprak dökümü başladı, biletler kesildi: İki ayrılık birden!

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Boluspor’da sezonun tamamlanmasıyla yaprak dökümü başladı. Boluspor'da kimlerle yollar ayrıldı? O futbolcular ile yollar neden ayrıldı? Bu değişiklikler yeni sezon için nasıl bir yenilenme sinyali veriyor? Detaylar haberimizde.

Boluspor’da yaprak dökümü başladı, biletler kesildi: İki ayrılık birden! mask
Boluspor’da yaprak dökümü başladı, biletler kesildi: İki ayrılık birden!
Boluspor’da yaprak dökümü başladı, biletler kesildi: İki ayrılık birden!
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Boluspor, Bodrum FK maçı ile sezonu tamamlamasıyla önemli değişikliklere gitti. İddialara göre, Ercan Çoşkun ve İsmail Çipe ile olan kulübün sözleşmelerini sonlandırdığını duyurdu. Bu ayrılıklar, takımın yeni sezon öncesinde kadrosunu şekillendirme çabalarının bir parçası olarak görülüyor.

Boluspor’da yaprak dökümü başladı, biletler kesildi: İki ayrılık birden!

Ercan Çoşkun ile yollar ayrıldı

Boluspor, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ercan Çoşkun ile yollarını ayırdı. Deneyimli oyuncu, Boluspor forması altında geçirdiği süre boyunca toplam 25 maçta görev alarak 1 asist yapma başarısı gösterdi. Çoşkun, toplamda 1.780 dakika sahada kalarak takımına katkıda bulundu. Ancak son dönemlerde kadro dışı kaldığı bilgileri gündeme geldi.

Boluspor’da yaprak dökümü başladı, biletler kesildi: İki ayrılık birden!

İsmail Çipe ile veda zamanı

Boluspor'un kaleci mevkii için 1,5 yıl önce anlaşma sağladığı İsmail Çipe de takımdan ayrılan isimler arasında. Çipe, Boluspor ile olan sözleşmesi süresince sadece 5 resmi maçta forma giydi. 31 Mayıs'ta sözleşmesi sona erecek olan Çipe, bu süre zarfında özellikle Ziraat Türkiye Kupası'nda görev aldı. Kulüpten ayrılırken eşyalarını topladığı ve kulüple olan bağlarını tamamen kopardığı öğrenildi.

Boluspor’da yaprak dökümü başladı, biletler kesildi: İki ayrılık birden!

Boluspor'da yeniden yapılanma

Bu ayrılıklar, Boluspor'un yeni sezona daha dinamik ve yenilenmiş bir kadro ile girmek istemesinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Kulübün transfer politikası ve takım yapılanması hakkında daha fazla bilgi verilmedi ancak taraftarlar ve analistler, bu ayrılıkların ardından takımın hangi yönde ilerleyeceği konusunda spekülasyon yapmaya başladılar.

Boluspor’da yaprak dökümü başladı, biletler kesildi: İki ayrılık birden!

Boluspor’da önemli değişiklikler

Sezon sonu yaklaşırken Boluspor'un kadro yapılanmasında yaşanan bu değişiklikler, takımın gelecek planları için önemli ipuçları veriyor. Boluspor'un nasıl bir transfer politikası izleyeceği ve yeni sezon öncesi kadrosunu nasıl şekillendireceği merak konusu. Bu ayrılıklarla birlikte, Boluspor'un gelecek sezon daha başarılı sonuçlar elde etmek için kadrosunda ne gibi değişiklikler yapacağı futbol severler tarafından yakından takip edilecek.

Boluspor’da yaprak dökümü başladı, biletler kesildi: İki ayrılık birden!

# Boluspor, sezon, Türkiye

19 May 2024 - 13:51 Bolu- Spor

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