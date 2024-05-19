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Migros’ta %50'ye varan indirimlerle kaçırılmayacak fırsatlar!

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Migros'ta 17 Mayıs - 5 Haziran arasında %50'ye varan indirim fırsatları başladı. Old Spice, Gillette, Xiaomi ve daha birçok üründe inanılmaz indirimler. Stoklar sınırlı, acele edin!

Migros’ta %50'ye varan indirimlerle kaçırılmayacak fırsatlar! mask
Migros’ta %50'ye varan indirimlerle kaçırılmayacak fırsatlar!
Migros’ta %50'ye varan indirimlerle kaçırılmayacak fırsatlar!
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Migros'ta zararına indirimler başladıMigros’ta %50'ye varan indirimlerle kaçırılmayacak fırsatlar!

Migros, tüketicileri sevindirecek büyük bir indirim kampanyası başlattı. 17 Mayıs'ta başlayan kampanya, 5 Haziran'a kadar devam edecek ve bazı ürünlerde %50'ye varan indirimler sunacak. Migros'un sunduğu bu fırsat, alışverişseverlerin yüzünü güldürecek. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin acele etmesi gerekiyor, çünkü stoklar sınırlı.

Kozmetik ürünlerinde büyük indirim

Migros’ta %50'ye varan indirimlerle kaçırılmayacak fırsatlar!

Migros'un indirim kampanyasında kozmetik ürünlerinde dikkat çekici fırsatlar bulunuyor. Old Spice stick ve deodorantlarda %50 indirim, Gillette Venüs makinelerde %30 indirim ile alışverişinizi daha ekonomik hale getirebilirsiniz. Bu fırsatlarla kişisel bakımınızı daha uygun fiyatlarla tamamlayabilirsiniz.

Ev tekstili ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar

Migros’ta %50'ye varan indirimlerle kaçırılmayacak fırsatlar!

Ev tekstili ürünlerinde de indirim rüzgarı esiyor. Elanore yastıklar, Maisonette Lotus ve Chysis marka havlular %30 indirimle satışa sunuluyor. Evinizin konforunu artırırken bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma fırsatını kaçırmayın.

Kadın ve erkek giyiminde avantajlı fiyatlarMigros’ta %50'ye varan indirimlerle kaçırılmayacak fırsatlar!

Migros'un giyim kategorisinde de büyük indirimler var. Kadın fitilli kısa kol tişört çeşitleri 299,95 TL, kadın şort çeşitleri 399,95 TL, erkek V yaka tişört çeşitleri 299,95 TL ve erkek şort çeşitleri 499,95 TL'den satışa sunuluyor. Giyim ihtiyaçlarınızı karşılamak için bu fırsatları değerlendirin.

Elektronik ürünlerde şaşırtıcı indirimlerMigros’ta %50'ye varan indirimlerle kaçırılmayacak fırsatlar!

Elektronik ürünlerde de cazip indirimler mevcut. Altus çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve buzdolabı gibi büyük beyaz eşyalar indirimli fiyatlarla sunuluyor. Ayrıca, Philips Azur ütü 1.899 TL, Raks saç düzleştirici 249,95 TL ve Axen Smart Uydu LED TV'ler indirimli fiyatlarla satışta. Xiaomi Redmi Note 13 Pro ve Note 13 cep telefonlarında da büyük indirimler var.

Ev aletlerinde cazip fiyatlarMigros’ta %50'ye varan indirimlerle kaçırılmayacak fırsatlar!

Ev aletleri kategorisinde de çeşitli indirimler var. Sunny Pasha çay makinesi 799,95 TL, Sunny Türk kahve makinesi 329,95 TL, Raks blender set 1.299 TL, Homend tost makinesi 1.199 TL ve Homend Royaltea Inox çay makinesi 1.599 TL'den satışa sunuluyor. Bu indirimlerle evinizin ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılayabilirsiniz.

Aksesuar ve piknik ürünlerinde indirimlerMigros’ta %50'ye varan indirimlerle kaçırılmayacak fırsatlar!

Aksesuar ve piknik ürünlerinde de indirimler bulunuyor. Samteks piknik örtüsü 89,95 TL, Samteks Faralya petek pike tek kişilik 499,95 TL, çift kişilik 599,95 TL. Nove Lido çift band kadın/erkek terlik 239,95 TL'den satışta. Bu fırsatlarla yaz mevsimini keyifle geçirebilirsiniz.

Migros'un bu büyük indirim kampanyası, 5 Haziran'a kadar devam edecek. Kampanya kapsamındaki tüm ürünlerin fiyatlarını Migros'un web sitesinden veya mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz. Unutmayın, stoklar sınırlı, acele edin ve bu fırsatları kaçırmayın!

# VAR, Türk

19 May 2024 - 15:00 - Güncel

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