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Etkin ve verimli hizmet için muhtarlara önemli adım…

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Bolu'da düzenlenen hizmet içi eğitim programı ile mahalle ve köy muhtarları, kamu hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde sunmaları için bilgilendiriliyor. Programda muhtarların yetki ve sorumlulukları hakkında detaylı sunumlar yapıldı.

Etkin ve verimli hizmet için muhtarlara önemli adım… mask
Etkin ve verimli hizmet için muhtarlara önemli adım…
Etkin ve verimli hizmet için muhtarlara önemli adım…
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Muhtarlara yönelik hizmet içi eğitim başladı

Etkin ve verimli hizmet için muhtarlara önemli adım…

Bolu merkez ilçeye bağlı mahalle ve köy muhtarlarına yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim programı, kamu hizmetlerinin daha etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunulmasını amaçlıyor. Bu program, muhtarların sorunlarını yetkili makamlara daha hızlı iletebilmeleri için önemli bir fırsat sunuyor.

Açılış töreni ve katılımcılar

Etkin ve verimli hizmet için muhtarlara önemli adım…

Bolu Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü tarafından organize edilen "2024 Yılı Bolu İli Merkez İlçe Mahalle ve Köy Muhtarları Hizmet İçi Eğitim Programı"nın açılışı, Bolu Valisi Sayın Erkan Kılıç'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Program, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası göreve başlayan muhtarlara yönelik önemli bilgiler sunuyor.

Vali Erkan Kılıç'ın konuşmasıEtkin ve verimli hizmet için muhtarlara önemli adım…

Açılış konuşmasını yapan Bolu Valisi Erkan Kılıç, hizmet içi eğitim programının vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin etkin ve hızlı olması adına büyük önem taşıdığını vurguladı. Kılıç, Bolu’nun her mahallesinde ve köyünde vatandaşlara hizmet verecek olan muhtarlara görevlerinde kolaylıklar diledi.

Mevzuat ve sorumluluklarEtkin ve verimli hizmet için muhtarlara önemli adım…

Vali Kılıç'ın konuşmasının ardından, Bolu Valiliği İdare ve Denetim Müdürü Celal Gülderen tarafından muhtarlara yönelik mevzuatta yer alan görev, yetki ve sorumluluklar hakkında detaylı bir sunum yapıldı. Bu sunumla muhtarlar, görevlerini daha bilinçli ve mevzuata uygun şekilde yerine getirmeleri konusunda bilgilendirildi.

Güvenlik ve asayiş sunumlarıEtkin ve verimli hizmet için muhtarlara önemli adım…

Eğitim programı kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından da sunumlar yapıldı. Bu sunumlar, muhtarların mahalle ve köylerinde güvenliği sağlamaları için gerekli bilgileri içeriyor. Böylece muhtarlar, kamu düzenini koruma görevlerinde daha donanımlı hale geliyor.

Eğitim programının devamıEtkin ve verimli hizmet için muhtarlara önemli adım…

Muhtarlara yönelik hizmet içi eğitim programı, 20-21 Mayıs 2024 tarihlerinde de devam edecek. Eğitimler boyunca muhtarlar, çeşitli konularda bilgilendirilerek, görevlerini daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmeleri için gerekli donanıma sahip olacaklar.Etkin ve verimli hizmet için muhtarlara önemli adım…

Bolu'da gerçekleştirilen bu hizmet içi eğitim programı, muhtarların kamu hizmetlerini daha etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunmalarını sağlayarak, vatandaş memnuniyetini artırmayı hedefliyor. Muhtarlar, bu eğitimlerle sorunlarını daha hızlı çözerek, yetkili makamlara iletme becerilerini geliştirecekler.

# eğitim, Erkan Kılıç, Bolu Valiliği, bolu valisi

19 May 2024 - 16:00 - Güncel

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