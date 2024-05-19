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Gençlerimizin sorunlarına kalıcı çözümler üretmeliyiz! Eğitim-Sen'den 19 Mayıs mesajı

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Eğitim-Sen Bolu Şube Başkanı Dilek Çakman, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençlerin sorunlarına kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğini vurguladı.

Gençlerimizin sorunlarına kalıcı çözümler üretmeliyiz! Eğitim-Sen'den 19 Mayıs mesajı mask
Gençlerimizin sorunlarına kalıcı çözümler üretmeliyiz! Eğitim-Sen'den 19 Mayıs mesajı
Gençlerimizin sorunlarına kalıcı çözümler üretmeliyiz! Eğitim-Sen'den 19 Mayıs mesajı
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Eğitim-Sen Bolu Şube Başkanı Dilek Çakman, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıl dönümü vesilesiyle yaptığı basın açıklamasında, gençlerin sadece 19 Mayıs'ta hatırlanmaması gerektiğini, onların sorunlarına kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğini ifade etti. Çakman, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkış tarihi ve Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olarak kabul edilen 19 Mayıs'ın, emperyalizme karşı mücadelenin önemli bir simgesi olduğunu vurguladı.Gençlerimizin sorunlarına kalıcı çözümler üretmeliyiz! Eğitim-Sen'den 19 Mayıs mesajı

Gençlerin yaşadığı zorluklar

Gençlerimizin sorunlarına kalıcı çözümler üretmeliyiz! Eğitim-Sen'den 19 Mayıs mesajı

Gençlerin, eğitim sisteminde ve toplumsal yaşamda karşılaştıkları zorluklara dikkat çeken Çakman, Türkiye'deki gençlerin nitelikli eğitim imkanlarından yoksun olduğunu ve umutsuzluk içinde yaşadıklarını belirtti. Toplumsal yozlaşma ve çürümenin gençleri derinden etkilediğini söyleyen Çakman, gençlerin eğitimde ve çalışma yaşamında eşitsiz ve adaletsiz koşullarla mücadele etmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Eğitimde dinselleşme ve milliyetçilikGençlerimizin sorunlarına kalıcı çözümler üretmeliyiz! Eğitim-Sen'den 19 Mayıs mesajı

Çakman, Türkiye'deki eğitim sisteminin dinselleşme ve milliyetçilik politikalarıyla gençleri kuşattığını, bu durumun gençlerin sağlıklı bireyler olarak kendilerini gerçekleştirmelerini engellediğini ifade etti. Özellikle meslek liselerinde tarikat ve cemaatlerin gençleri suç ve şiddet sarmalına çekmeye çalıştığını belirten Çakman, bu durumun gençlerin geleceğine dair karamsarlık yarattığını söyledi.

Gençliğin geleceği ve eğitim

Gençlerimizin sorunlarına kalıcı çözümler üretmeliyiz! Eğitim-Sen'den 19 Mayıs mesajı

Gençlerin, eğitim haklarından kamusal bir anlayışla eşit ve parasız olarak yararlanması gerektiğini vurgulayan Çakman, laik, bilimsel, demokratik ve anadilinde eğitim almanın önemine dikkat çekti. Gençlerin sadece ucuz iş gücü olarak görülmemesi, birey olarak tanınması ve onurlu bir yaşam sürmeleri için gerekli adımların atılması gerektiğini belirtti.

Gençlerin gelecek kaygıları

Gençlerimizin sorunlarına kalıcı çözümler üretmeliyiz! Eğitim-Sen'den 19 Mayıs mesajı

Çakman, gençlerin ilgi ve yeteneklerine uygun nitelikli eğitim almalarının sağlanması gerektiğini, bu sayede insan onuruna yaraşır koşullarda gelecek kaygısı olmadan yaşayabileceklerini ifade etti. Eğitim Sen'in ve ülkenin dört bir yanında görev yapan eğitim ve bilim emekçilerinin mücadelesinin, çocuklara ve gençlere onurlu bir gelecek bırakma mücadelesi olduğunu vurguladı.

Eğitim Sen'in mücadelesi

Çakman, ülkemizdeki zorlu koşullara rağmen eşit, özgür, laik, demokratik ve barış içinde bir yaşam mücadelesini çocuklar ve gençlerle birlikte sürdüreceklerini belirtti. Eğitim Sen olarak gençlerin geleceğine sahip çıkmak için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

19 Mayıs'ın ÖnemiGençlerimizin sorunlarına kalıcı çözümler üretmeliyiz! Eğitim-Sen'den 19 Mayıs mesajı

Son olarak, Çakman, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, gençlerin bu önemli günde sadece hatırlanmakla kalmayıp, onların sorunlarına kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğini vurguladı. Eğitim Sen olarak gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

# Atatürk, Türkiye, eğitim, Yaşam

19 May 2024 - 18:00 - Güncel

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