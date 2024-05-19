Bolu ve Düzce 2024 Hacı Adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Kutsal yolculuk başladı

Bolu ve Düzce'den 2024 yılı hacı adayları, dualar ve törenlerle kutsal topraklara uğurlandı. Bolu'dan 530 hacı adayı arasında yer alan 220 kişi, Bolu otogarında düzenlenen törenle uğurlandı. Törene katılanlar arasında Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş da bulunuyordu. Diğer hacı adayları ise acenta aracılığı ile hacca gidecek.

Bolu'da coşkulu uğurlama

Bolu otogarında gerçekleştirilen uğurlama töreni, hacı adaylarının ve yakınlarının büyük coşkusuna sahne oldu. Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş’ın yaptığı dualarla başlayan tören, hacı adaylarının heyecanı ve sevinci ile devam etti. Dualarla uğurlanan hacı adayları, kutsal topraklara gitmenin heyecanını yaşadı.

Düzce'de dualar ve tekbirler

Düzce'de ise 200 kişilik hacı kafilesi, Düzce İl Müftüsü Osman Aydın’ın yaptığı duanın ardından tekbir ve salavatlar eşliğinde yola çıktı. Cedidiye Cami önünde düzenlenen uğurlama törenine, Vali Selçuk Aslan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İl Müftüsü Osman Aydın ve birçok hacı adayı ile yakınları katıldı.

Cedidiye Cami önünde buluşma

Cedidiye Cami önünde toplanan hacı adayları ve yakınları, hem duygusal anlar yaşadı hem de kutsal topraklara gidecek olmanın mutluluğunu paylaştı. Vali Selçuk Aslan ve diğer protokol üyeleri, hacı adaylarıyla tek tek ilgilenerek onlara hayırlı yolculuklar diledi.

Hacı adaylarının heyecanı

Hacı adayları, kutsal topraklara gitmek için uzun süredir hazırlandıklarını ve bu anı sabırsızlıkla beklediklerini belirtti. Dualarla uğurlanan adaylar, manevi bir yolculuğa çıkmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Bolu ve Düzce'deki uğurlama törenleri, adayların ve ailelerinin duygusal anlarına sahne oldu.

Dualarla yola çıkış

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek 200 kişilik Düzce kafilesi, İl Müftüsü Osman Aydın’ın yaptığı duanın ardından yolculuğa başladı. Tekbir ve salavatlar eşliğinde uğurlanan kafile, kutsal topraklara doğru yola çıktı.

Bolu ve Düzce'den kutsal topraklara yolculuk

Bolu ve Düzce'den yola çıkan hacı adayları, kutsal topraklara gitmenin huzur ve mutluluğunu yaşarken, yakınları da onları dualarla uğurladı. Hem Bolu hem de Düzce'deki uğurlama törenleri, manevi atmosferiyle katılan herkesi duygulandırdı. Hacı adayları, kutsal topraklarda gerçekleştirecekleri ibadetler için büyük bir heyecanla yola çıktı.