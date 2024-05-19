Bolu ve Düzce 2024 Hacı Adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Kutsal yolculuk başladı
Bolu ve Düzce'den 2024 yılı hacı adayları, dualar ve törenlerle kutsal topraklara uğurlandı. Bolu'dan 530 hacı adayı arasında yer alan 220 kişi, Bolu otogarında düzenlenen törenle uğurlandı. Törene katılanlar arasında Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş da bulunuyordu. Diğer hacı adayları ise acenta aracılığı ile hacca gidecek.
Bolu'da coşkulu uğurlama
Bolu otogarında gerçekleştirilen uğurlama töreni, hacı adaylarının ve yakınlarının büyük coşkusuna sahne oldu. Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş’ın yaptığı dualarla başlayan tören, hacı adaylarının heyecanı ve sevinci ile devam etti. Dualarla uğurlanan hacı adayları, kutsal topraklara gitmenin heyecanını yaşadı.
Düzce'de dualar ve tekbirler
Düzce'de ise 200 kişilik hacı kafilesi, Düzce İl Müftüsü Osman Aydın’ın yaptığı duanın ardından tekbir ve salavatlar eşliğinde yola çıktı. Cedidiye Cami önünde düzenlenen uğurlama törenine, Vali Selçuk Aslan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İl Müftüsü Osman Aydın ve birçok hacı adayı ile yakınları katıldı.
Cedidiye Cami önünde buluşma
Cedidiye Cami önünde toplanan hacı adayları ve yakınları, hem duygusal anlar yaşadı hem de kutsal topraklara gidecek olmanın mutluluğunu paylaştı. Vali Selçuk Aslan ve diğer protokol üyeleri, hacı adaylarıyla tek tek ilgilenerek onlara hayırlı yolculuklar diledi.
Hacı adaylarının heyecanı
Hacı adayları, kutsal topraklara gitmek için uzun süredir hazırlandıklarını ve bu anı sabırsızlıkla beklediklerini belirtti. Dualarla uğurlanan adaylar, manevi bir yolculuğa çıkmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Bolu ve Düzce'deki uğurlama törenleri, adayların ve ailelerinin duygusal anlarına sahne oldu.
Dualarla yola çıkış
Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek 200 kişilik Düzce kafilesi, İl Müftüsü Osman Aydın’ın yaptığı duanın ardından yolculuğa başladı. Tekbir ve salavatlar eşliğinde uğurlanan kafile, kutsal topraklara doğru yola çıktı.
Bolu ve Düzce'den kutsal topraklara yolculuk
Bolu ve Düzce'den yola çıkan hacı adayları, kutsal topraklara gitmenin huzur ve mutluluğunu yaşarken, yakınları da onları dualarla uğurladı. Hem Bolu hem de Düzce'deki uğurlama törenleri, manevi atmosferiyle katılan herkesi duygulandırdı. Hacı adayları, kutsal topraklarda gerçekleştirecekleri ibadetler için büyük bir heyecanla yola çıktı.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.