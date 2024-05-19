- Çevre

Bolu’nun gözde Tabiat parkı Gölcük uğrak noktası olmaya devam ediyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Gölcük Tabiat Parkı Bolu merkeze 13 km uzaklıkta bulunan doğa harikasıdır. Bu doğa harikası her sene 500 bin ziyaretçiyi ağırlarken fotoğraf, piknik, olta balıkçılığı, bisiklet ile seyahat gibi bir sürü imkânı ziyaretçilerine sunuyor

Bolu’nun gözde Tabiat parkı Gölcük uğrak noktası olmaya devam ediyor mask
Bolu’nun gözde Tabiat parkı Gölcük uğrak noktası olmaya devam ediyor
Bolu’nun gözde Tabiat parkı Gölcük uğrak noktası olmaya devam ediyor
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Gölün etrafını ağaçlar süslüyor

Bolu’nun gözde Tabiat parkı Gölcük uğrak noktası olmaya devam ediyor

Gölcük Tabiat Parkı Bolu merkeze 13 km uzaklıkta olup şehrin güneyinde yer alan bir set gölüdür. Göl ve çevresi 1958 yılında mesire alanı iken bugün ise Tabiat Parkı olarak koruma altındadır. Gölün etrafını çam, kayın, köknar, gürgen ağaçları süsler. Adeta bir görsel şölen yaşatır misafirlerine. Şehrin gürültüsünden, kalabalığından kaçmak isteyenlerin bir numaralı durağıdır.

Gelin ve damatların da favorisiBolu’nun gözde Tabiat parkı Gölcük uğrak noktası olmaya devam ediyor

Göl her yıl en az 500 bin ziyaretçiyi ağırlar. Konuklarına sadece dinlenmeyi değil eğlenmeyi, hoşça vakit geçirmeyi de vaat eder. Gölü ziyarete sadece Bolu ve çevresinde de değil başka şehirlerimizden de ziyaretçilerimiz gelir. Göle gelen ziyaretçiler arasında gelin ve damatlarda vardır gölcüğün muhteşem manzarası eşliğinde bir ömür saklayacakları fotoğraf çekimlerine de şahitlik eder.

Gölcük Tabiat Parkına ulaşımBolu’nun gözde Tabiat parkı Gölcük uğrak noktası olmaya devam ediyor

Gölcük Tabiat Parkına gelen ziyaretçiler dinlenmenin dışında gezebilir, fotoğraf çekebilir, bisiklet ile seyahat edebilir, piknik yapabilir, ayrıyeten de ücretli sportif olta balıkçılığı gibi etkinliklere katılarak tatilin ve doğanın keyfini çıkartabilir. Gölcük Tabiat Parkına kendi aracınız ile gelmiyorsanız ulaşım için Bolu Halk Otobüslerini kullanarak ulaşım sağlayabilirsiniz.Bolu’nun gözde Tabiat parkı Gölcük uğrak noktası olmaya devam ediyor

Eğer günü birlik değil de belli bir süre kalmak için geliyorsanız gölün kenarlarında bulunan Devlet Konuk Evi ve diğer konaklama tesislerinde kalabilir ya da Karacasu ilçesine bölge yakın olduğu için oradaki konaklama tesislerinde de kalabilirsiniz tercih sizin.

# gölcük, gelir

19 May 2024 - 21:00 Bolu- Çevre

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ELMALIKTA SATILIK ARSA

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ELMALIK'TA YOL KENARI 2 KAT İMARLI 17 METRE YOLA CEPHE ÇOK KULLANIŞLI 2090 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Elmalıkta Villa Arsası

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ELMALIK'TA YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHE ÇOK KULLANIŞLI 2966 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL