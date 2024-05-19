Bolu’nun gözde Tabiat parkı Gölcük uğrak noktası olmaya devam ediyor

Gölün etrafını ağaçlar süslüyor

Gölcük Tabiat Parkı Bolu merkeze 13 km uzaklıkta olup şehrin güneyinde yer alan bir set gölüdür. Göl ve çevresi 1958 yılında mesire alanı iken bugün ise Tabiat Parkı olarak koruma altındadır. Gölün etrafını çam, kayın, köknar, gürgen ağaçları süsler. Adeta bir görsel şölen yaşatır misafirlerine. Şehrin gürültüsünden, kalabalığından kaçmak isteyenlerin bir numaralı durağıdır.

Gelin ve damatların da favorisi

Göl her yıl en az 500 bin ziyaretçiyi ağırlar. Konuklarına sadece dinlenmeyi değil eğlenmeyi, hoşça vakit geçirmeyi de vaat eder. Gölü ziyarete sadece Bolu ve çevresinde de değil başka şehirlerimizden de ziyaretçilerimiz gelir. Göle gelen ziyaretçiler arasında gelin ve damatlarda vardır gölcüğün muhteşem manzarası eşliğinde bir ömür saklayacakları fotoğraf çekimlerine de şahitlik eder.

Gölcük Tabiat Parkına ulaşım

Gölcük Tabiat Parkına gelen ziyaretçiler dinlenmenin dışında gezebilir, fotoğraf çekebilir, bisiklet ile seyahat edebilir, piknik yapabilir, ayrıyeten de ücretli sportif olta balıkçılığı gibi etkinliklere katılarak tatilin ve doğanın keyfini çıkartabilir. Gölcük Tabiat Parkına kendi aracınız ile gelmiyorsanız ulaşım için Bolu Halk Otobüslerini kullanarak ulaşım sağlayabilirsiniz.

Eğer günü birlik değil de belli bir süre kalmak için geliyorsanız gölün kenarlarında bulunan Devlet Konuk Evi ve diğer konaklama tesislerinde kalabilir ya da Karacasu ilçesine bölge yakın olduğu için oradaki konaklama tesislerinde de kalabilirsiniz tercih sizin.