19 May 2024 - 14:32- Yaşam G:

7 yaşındaki çocuk, kendisiyle yakından ilgilenen hemşireyi duygulandırdı

ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu’da hastaneye tedavi için giden 7 yaşındaki çocuk, kendisiyle yakından ilgilenen ebeye hastane bahçesinde, kozalaklardan kalp simgesini yaptı. Üzerine çiçekler konduran çocuk, ebeyi duygulandırdı.

7 yaşındaki çocuk, kendisiyle yakından ilgilenen hemşireyi duygulandırdı mask
7 yaşındaki çocuk, kendisiyle yakından ilgilenen hemşireyi duygulandırdı
7 yaşındaki çocuk, kendisiyle yakından ilgilenen hemşireyi duygulandırdı
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

7 yaşındaki Muhammed Orhan Nadul, idrar yanması şikayetiyle Bolu İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne annesiyle birlikte geldi. Hastanede triyaj alanına giden Muhammed Orhan ile ebe Nuray Bakır yakından ilgilendi. Çocuğun şikayetlerini ve tahlillerini yapan ebe Bakır, hastanede çalışmalarına devam etti. 7 yaşındaki Muhammed, tahlil sonuçlarını beklediği esnada, hastane bahçesinden kozalak topladı. Topladığı kozalaklarla kendisi ile ilgilenen ebe için kalp simgesi yaptı. Kozalaklardan yaptığı kalbin üzerini çiçeklerle süsleyen 1.sınıfa giden çocuk, Nuray Bakır’ın elinden tutarak gözlerini kapattırdı. Yaptığı kalbe götüren çocuk, ebeyi duygulandırdı.

7 yaşındaki çocuk, kendisiyle yakından ilgilenen hemşireyi duygulandırdı

Muhammed Orhan Nadul, “Bunu annemle düşündüm. Bir sürü kozalak topladık. Annem de yardım etti. O sırada hemen kozalakları böyle dizdik. Sonra kalp şekli yaptık. Güzel gözüksün diye de ortasına güller koyduk. Hemşire hanıma yaptım ben bu sürprizi. Onun gözlerini kapatarak buraya getirdim. Gözlerini açınca o da fotoğraf çekmek istedi. Hemşire hanım bana çok güzel davrandığı için bende ona böyle bir sürpriz hazırladım. Bunları görünce gözlerine inanamadı” dedi.
7 yaşındaki çocuk, kendisiyle yakından ilgilenen hemşireyi duygulandırdı

İHA’ya konuşan Ebe Nuray Bakır ise Muhammed’in yaptığı sürprizden dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

# İZZET BAYSAL, çocuk

19 May 2024 - 14:32 Bolu- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ELMALIKTA SATILIK ARSA

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ELMALIK'TA YOL KENARI 2 KAT İMARLI 17 METRE YOLA CEPHE ÇOK KULLANIŞLI 2090 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Elmalıkta Villa Arsası

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ELMALIK'TA YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHE ÇOK KULLANIŞLI 2966 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL