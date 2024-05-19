7 yaşındaki çocuk, kendisiyle yakından ilgilenen hemşireyi duygulandırdı

7 yaşındaki Muhammed Orhan Nadul, idrar yanması şikayetiyle Bolu İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne annesiyle birlikte geldi. Hastanede triyaj alanına giden Muhammed Orhan ile ebe Nuray Bakır yakından ilgilendi. Çocuğun şikayetlerini ve tahlillerini yapan ebe Bakır, hastanede çalışmalarına devam etti. 7 yaşındaki Muhammed, tahlil sonuçlarını beklediği esnada, hastane bahçesinden kozalak topladı. Topladığı kozalaklarla kendisi ile ilgilenen ebe için kalp simgesi yaptı. Kozalaklardan yaptığı kalbin üzerini çiçeklerle süsleyen 1.sınıfa giden çocuk, Nuray Bakır’ın elinden tutarak gözlerini kapattırdı. Yaptığı kalbe götüren çocuk, ebeyi duygulandırdı.
Muhammed Orhan Nadul, “Bunu annemle düşündüm. Bir sürü kozalak topladık. Annem de yardım etti. O sırada hemen kozalakları böyle dizdik. Sonra kalp şekli yaptık. Güzel gözüksün diye de ortasına güller koyduk. Hemşire hanıma yaptım ben bu sürprizi. Onun gözlerini kapatarak buraya getirdim. Gözlerini açınca o da fotoğraf çekmek istedi. Hemşire hanım bana çok güzel davrandığı için bende ona böyle bir sürpriz hazırladım. Bunları görünce gözlerine inanamadı” dedi.
İHA’ya konuşan Ebe Nuray Bakır ise Muhammed’in yaptığı sürprizden dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.