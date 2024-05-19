Park halinde alev alev yanarak küle döndü

Yangın, Dağkent Mahallesi 2. Etap TOKİ konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site içerisinde park halinde bulunan İsmail D.'ye ait 14 AAE 379 plakalı araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtan yükselen alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yanan araç söndürüldü. Yangında araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. 2 araçta ise maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.