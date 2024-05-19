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Boluspor gizli operasyonlardan verim alamadı

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Boluspor'un devre arası transferlerinde yalnızca Daniel Avramovski başarı sağlarken, diğer 7 oyuncunun takıma beklenen katkıyı veremedi. İşte Boluspor'un büyük transfer operasyonunun detayları ve sonuçları.

Boluspor gizli operasyonlardan verim alamadı mask
Boluspor gizli operasyonlardan verim alamadı
Boluspor gizli operasyonlardan verim alamadı
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Boluspor, futbol sezonunun ilk yarısını umut verici bir şekilde kapattı ancak devre arası transfer döneminde yapılan yatırımlar, beklentilerin çok uzağında kaldı. Takım, Ocak ayında toplam 8 yeni oyuncuyu kadrosuna kattı. Ancak bu transferlerin sadece bir tanesi, Daniel Avramovski, beklentileri karşıladı.

Boluspor gizli operasyonlardan verim alamadı

Hayal kırıklığı yaratan transferler

Transfer döneminde Boluspor, Daniel Avramovski'nin yanı sıra Tunahan Çiçek, Anıl Koç, Vüsal Isgandarli, İshak Karaoğul, Hüsamettin Yener, Jefferson Nogueira Junior ve Petar Gigic gibi isimlerle anlaştı. Bu oyuncular arasında özellikle Petar Gigic'in "çilek transferi" olarak lanse edilmesine rağmen, yarım sezon boyunca 12 maçta gol atamaması ve yalnızca 2 asist yapabilmesi, onun beklentilerin çok altında kaldığını gösterdi. Diğer transferler de takıma beklenen katkıyı sağlayamayarak, Boluspor'un kadro mühendisliğinde ciddi sorunlar olduğunu ortaya koydu.

Boluspor gizli operasyonlardan verim alamadı

Forvet hattında beklenen katkı yok

Boluspor, forvet hattını güçlendirmek için Vüsal İsgenderli, Hüsamettin Yener ve Petar Gigic gibi isimleri kadrosuna kattı. Ancak bu oyunculardan hiçbiri, beklenen gol katkısını sağlayamadı. Özellikle Petar Gigic, sahaya çıktığı 13 karşılaşmada gol atamazken, Hüsamettin Yener 12 maçta, Vüsal İsgenderli ise 14 maçta golle tanışamadı. Bu durum, Boluspor'un forvet hattındaki etkinliğini ciddi şekilde sorgulattı.

Boluspor gizli operasyonlardan verim alamadı

Boluspor'un kadro planlaması

Boluspor'un bu sezonki transfer politikası ve kadro planlaması, alınan sonuçlar doğrultusunda eleştirilerin odağı haline geldi. Daniel Avramovski dışında diğer tüm transferlerin takıma katkı sağlayamaması, özellikle Teknik Direktör Yalçın Koşukavak tarafından yapılan "büyük ve gizli operasyonların başarısızlığını gözler önüne serdi. Takım, mevcut oyuncuların gitmesiyle yaşanan boşlukları dolduramadı ve sezona dair umutlarını zedeledi.

Boluspor gizli operasyonlardan verim alamadı

Boluspor için ileriye dönük adımlar

Boluspor, önümüzdeki sezon yapılan hatalardan ders çıkararak daha bilinçli transferler yapma ve mevcut kadro içindeki uyumu sağlama açısından kritik öneme sahip olacak. Takımın geleceği, yapılan stratejik hamlelerin başarısına bağlı olarak şekillenecek. Boluspor'un bu süreçte daha isabetli kararlar alması, hem taraftarların hem de kulüp yönetiminin beklentisi haline gelmiştir.

Boluspor gizli operasyonlardan verim alamadı

# Boluspor, sezon, Yalçın Koşukavak

19 May 2024 - 15:43 Bolu- Spor

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