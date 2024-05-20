Kestane Gal Arısı’na karşı, laboratuvar üretimi Torymus Sinensis

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Akçakoca’da Kestane Gal Arısı ile mücadelenin devam ettiğini bildirdi. İlk kez görüldüğü 2021’de Batı Karadeniz Bölgesi’nde ve Düzce ormanlarında hızla yayılan ve kestane ağaçlarında oluşturduğu şişkinliklerle meyve oluşumunu ve arıcılık faaliyetlerini olumsuz etkileyen Kestane Gal Arısı ile biyolojik mücadele sürüyor.

Biyolojik mücadelede önemli gelişme

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Kestane Gal Arısı’na karşı biyolojik mücadele kapsamında önemli adımlar attı. Müdürlüğün bünyesinde kurulan laboratuvarda, son iki yıldır Kestane Gal Arısı’nın doğal yırtıcısı olan Torymus Sinensis türü üretildi. Bu yırtıcı böcek, zararlı popülasyonunu kontrol altına almak için kullanılıyor.

Laboratuvar üretimi Torymus Sinensis

2024 yılında da devam eden çalışmalar kapsamında, laboratuvar ortamında üretilen Torymus Sinensis böcekleri, gal arılarının oluşturduğu şişkinliklerin içine bırakılıyor. Bu yırtıcı böcekler, gal arılarının larvalarını yiyerek zararlı böcek popülasyonunu azaltmayı hedefliyor.

Torymus Sinensis’in salımı

Bu yıl Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından üretilen 800 adet Torymus Sinensis, Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü personellerinin katılımıyla Altınçay ve Cumayanı Orman İşletme Şefliklerine ait kestane ormanlarına salındı. Bu salım, bölgedeki kestane ağaçlarının korunması için büyük önem taşıyor.

Kestane Gal Arısının ekonomik etkileri

Kestane Gal Arısı, kestane ağaçlarında oluşturduğu gal adı verilen şişkinlikler nedeniyle meyve oluşumunu engelliyor. Bu durum, arıcılık faaliyetlerini de olumsuz etkileyerek yöre için ayrı bir önemi olan kestane balı üretiminde düşüşe yol açıyor. Gal arısının yayılımını durdurmak, yöre ekonomisi için büyük önem arz ediyor.

Biyolojik mücadelenin sürekliliği

Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü, Kestane Gal Arısı ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Laboratuvarda üretilen Torymus Sinensis böceklerinin düzenli aralıklarla yeni salımları yapılıyor. Bu süreklilik, zararlı böcek popülasyonunun kontrol altında tutulmasını sağlayarak uzun vadede kestane ağaçlarının ve bal üretiminin korunmasına katkı sunuyor.

Geleceğe dair umutlar

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Kestane Gal Arısı ile mücadelede elde edilen başarıyı sürdürmeyi hedefliyor. Bu biyolojik mücadele yöntemleri, kimyasal ilaç kullanımını minimize ederek çevre dostu bir çözüm sunuyor. Yöre halkının ekonomik refahını artırırken, biyolojik çeşitliliği koruma amacı taşıyan bu çabalar, gelecekte de devam edecek.