2024 Kurban Bayramı’nda kurban nasıl kesilir? Kurban kesmenin İslâmî kuralları nelerdir?

Kurban nasıl kesilir ve kurban keserken nelere dikkat edilmelidir? Diyanet bilgileri ışığında kurban ibadetinin detayları ve dikkat edilmesi gereken hususlar. Usulüne uygun kurban kesimi hakkında bilmeniz gereken her şey haberimizde…

Kurban Allah’a yaklaşmaktır

Kurban, sözlükte yaklaşmak ve Allah'a yakınlaşmayı sağlayan araç anlamlarına gelir. Dini açıdan ise, ibadet amacıyla belirli koşulları taşıyan hayvanın Kurban Bayramı günlerinde usulüne uygun bir şekilde kesilmesi anlamına gelir.

Asırlardır kurban kesilir

Kurban ibadeti, İslam toplumları arasında asırlardır süregelen önemli bir ibadettir. Müslümanlar, bu ibadetle Allah'a olan bağlılıklarını ve gerektiğinde tüm varlıklarını O'nun yolunda feda etmeye hazır olduklarını gösterirler. Hanefi mezhebine göre kurban vacip bir ibadettir, diğer mezheplere göre ise sünnet-i müekkededir. Peygamber Efendimizin de her zaman kurban kestiği dini kaynaklarda belirtilmektedir.

Kurban nasıl kesilir?

Kurban kesimi, belirli adımları ve dikkat edilmesi gereken hususları içerir. İşte kurban kesiminde izlenmesi gereken adımlar… Kurban kesiminde kullanılacak bıçak, önceden bilenmeli ve hayvanın göremeyeceği bir yere konulmalıdır. Hayvan, ayakları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde sol tarafına yatırılır. Sağ arka ayağı serbest bırakılırken diğer ayakları bağlanır.

Tekbir ve tehlil

Kesim öncesinde tekbir ve tehlil getirilir. Önce 3 kere “Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd” denir. Ardından tehlil yani “Lâ ilâhe illallah Muhammedun Rasûlullah” denir.

Kesim

"Bismillâhi Allâhü ekber" denilerek hayvanın boynuna bıçak vurulur. Nefes ve yemek boruları ile iki ana damar kesilir. Hayvanın soğuması ve kanın tamamen akması beklenir. Kan akıtıldıktan sonra hayvanın derisi yüzülür.

Kurban keserken dikkat edilmesi gerekenler

Kurban sahibinin hayvanı kendisinin kesmesi menduptur. Kesememesi durumunda, bir Müslümana kestirilir. Hayvanın yemek ve nefes boruları ile en az bir atardamarının kesilmesi gerekir. Omuriliğin kesilmesi mekruhtur ve etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında fark yoktur. Kurban edilecek hayvanlara acı çektirilmemeli, kesim işlemi hızlı ve ehil kişiler tarafından yapılmalıdır.

Çevre Temizliği

Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır. Diğer hayvanların birbirlerinin kesimini görmemesine özen gösterilmelidir. Kurban, Müslümanlar için Allah'a olan bağlılıklarını gösteren önemli bir ibadettir. Bu ibadet, toplumsal dayanışmayı ve yardımlaşmayı da pekiştirir. Kurban eti, ihtiyaç sahiplerine dağıtılarak toplumda kardeşlik ve yardımlaşma duyguları güçlendirilir.

Diyanet'in kurban konusundaki görüşleri

Diyanet İşleri Başkanlığı, kurban kesiminde dikkat edilmesi gereken hususları detaylı bir şekilde belirlemiştir. Bu bilgiler, kurban ibadetinin doğru ve usulüne uygun bir şekilde yerine getirilmesine yardımcı olur.

Kurban kesimi, İslam dininde önemli bir yere sahip olan bir ibadettir. Doğru ve usulüne uygun bir şekilde yerine getirilmesi hem dini vecibelerin yerine getirilmesi hem de hayvan haklarına saygı açısından önemlidir. Bu sebeple, kurban kesiminde dikkat edilmesi gereken hususlara özen gösterilmelidir.