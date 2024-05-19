Bolu’da Harita ve Gayrimenkul eğitimi… ‘Mesleğimize değer katmaya devam ediyoruz!’

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Bolu Temsilciliği, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlediği etkinlikte harita mühendisi Kazım Konak ve öğretim görevlisi Murat Er’in katılımıyla önemli eğitimler gerçekleştirdi.

Bolu’da harita ve gayrimenkul eğitimleri

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Bolu Temsilciliği, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlediği eğitim etkinliği ile mesleki gelişim adına önemli bir adım attı. İl koordinatörü olarak katılım sağladığımız etkinlik, birçok meslektaşımız için değerli bilgiler edinme fırsatı sundu.

Harita kadastro ve imar uygulamaları eğitimi

Etkinliğin ilk bölümünde Harita Mühendisi Sayın Kazım Konak, "Harita Kadastro ve İmar Uygulamaları" konulu bir eğitim gerçekleştirdi. Bu eğitimde, harita ve kadastro işlemlerinin temel prensipleri, uygulamaları ve bu alandaki yenilikler hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verildi. Kazım Konak, harita ve imar uygulamalarının önemini vurgularken, sektördeki en iyi uygulamaları paylaştı.

Gayrimenkul işletmelerinde hedef belirleme eğitimi

İkinci bölümde ise Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Kariyer Merkezi Öğretim Görevlisi Murat Er, "Gayrimenkul İşletmelerinde Hedef Belirleme" konulu eğitim verdi. Bu eğitimde, gayrimenkul işletmelerinde stratejik hedef belirlemenin önemi ve bu hedeflere ulaşmanın yolları anlatıldı. Murat Er, başarılı bir gayrimenkul işletmesi için gerekli stratejik planlama ve hedef belirleme tekniklerini katılımcılarla paylaştı.

Katılımcılara teşekkür

Etkinliğe katılım gösteren tüm meslektaşlarımıza, Tügem yönetimine ve üyelerine, ayrıca Bimder Başkanı Sayın Bülent Efe’ye teşekkürlerimizi sunarız. Katılımcıların yoğun ilgisi ve aktif katılımı, etkinliğin başarısına büyük katkı sağladı. Her bir katılımcının etkinlikten edindiği bilgilerle mesleki gelişimlerine katkıda bulunmuş olmaktan mutluluk duyuyoruz.

TÜGEM’in destekleri ve rolü

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği’nden yapılan açıklamada camianın bilgi ve becerilerinin artırılmasının hedeflendiği belirtildi. Bu amaç doğrultusunda düzenlenen etkinliklerde, üyelerin ve üye adayların katılımının büyük önem taşıdığı kaydedildi.

Geleceğe yönelik planlar

Yapılan açıklamada, “Mesleğimize değer katmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gelecekte de benzer etkinliklerle, meslektaşlarımızın bilgi ve deneyimlerini artırmaya devam edeceğiz. Harita, kadastro ve gayrimenkul alanlarında uzmanlık geliştirmek isteyen tüm meslektaşlarımızı, gelecekteki etkinliklerimize davet ediyoruz” denildi.