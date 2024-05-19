Göynük'te yeni Rehberlik Bürosu ve Yayın Merkezi dualarla hizmete açıldı

Göynük'te Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ile Dini Yayınlar Satış Yeri dualarla açıldı. Yeni hizmet noktaları, vatandaşların manevi ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak. Açılış törenine il ve ilçe müftüleri ile yerel yöneticiler katıldı.
Açılış töreni ve katılımcılar
Göynük İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen açılış töreni, Aksungur (Çarşı) Camii ve Gazi Süleyman Paşa Camii'nde gerçekleştirildi. Törene, Göynük Kaymakamı Talha Battal, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, İl Müftü Yardımcısı Fadime Arslan, Göynük Müftüsü Erkan Aksu, ilçe din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Öncesinde makam ziyareti
Açılış öncesinde Bolu Müftüsü Hüseyin Demirtaş ve Göynük Müftüsü Erkan Aksu, Göynük Kaymakamı Talha Battal'ı makamında ziyaret ederek hediye takdiminde bulundular. Bu ziyaret, açılışın önemine dikkat çekmek ve yerel yönetimle iş birliğini pekiştirmek amacıyla gerçekleştirildi.
Göynük halkına hizmet
Göynük Müftüsü Erkan Aksu, açılış konuşmasında Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ile Dini Yayınlar Satış Yerinin Göynük halkına hayırlı olmasını dileyerek, bu projeye destek olan herkese teşekkür etti. Aksu, bu yeni hizmet noktalarının, toplumun manevi ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacağına inandığını belirtti.
İl Müftüsünden dualar
İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, açılış töreninde yaptığı dua ile Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ile Dini Yayınlar Satış Yerinin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Demirtaş, bu tür projelerin toplumun manevi gelişimine katkı sağlayacağını vurguladı.
Yeni hizmet noktaları
Aksungur (Çarşı) Camii'nde yer alan Aile ve Dini Rehberlik Bürosu, her gün vatandaşların dini konularda rehberlik alabilecekleri bir merkez olarak faaliyet gösterecek. Gazi Süleyman Paşa Camii yanında açılan Dini Yayınlar Satış Yeri ise, çeşitli dini yayınların halka sunulacağı bir satış noktası olacak.
Göynük'te manevi destek
Bu yeni hizmet noktaları, Göynük halkının manevi ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı. Hem rehberlik hem de dini yayın hizmetleri sunarak, toplumun her kesimine hitap etmeyi amaçlıyorlar. Bu projeler, ilçede manevi bilincin artmasına katkı sağlayacak.
Toplumdan gelen teşekkürler
Açılış törenine katılan vatandaşlar, bu iki yeni hizmet noktasının Göynük için büyük bir kazanç olduğunu ifade ettiler. Özellikle Aile ve Dini Rehberlik Bürosu'nun, aile yapısının güçlenmesine katkı sağlayacağına inanan vatandaşlar, emeği geçen herkese teşekkür etti.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.