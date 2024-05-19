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Göynük'te yeni Rehberlik Bürosu ve Yayın Merkezi dualarla hizmete açıldı

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Göynük'te Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ile Dini Yayınlar Satış Yeri, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Bu iki yeni hizmet noktası, Göynük halkına dini rehberlik ve yayın konusunda destek sunacak.

Göynük'te yeni Rehberlik Bürosu ve Yayın Merkezi dualarla hizmete açıldı mask
Göynük'te yeni Rehberlik Bürosu ve Yayın Merkezi dualarla hizmete açıldı
Göynük'te yeni Rehberlik Bürosu ve Yayın Merkezi dualarla hizmete açıldı
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Göynük'te Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ile Dini Yayınlar Satış Yeri dualarla açıldı. Yeni hizmet noktaları, vatandaşların manevi ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak. Açılış törenine il ve ilçe müftüleri ile yerel yöneticiler katıldı.

Açılış töreni ve katılımcılar

Göynük'te yeni Rehberlik Bürosu ve Yayın Merkezi dualarla hizmete açıldı

Göynük İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen açılış töreni, Aksungur (Çarşı) Camii ve Gazi Süleyman Paşa Camii'nde gerçekleştirildi. Törene, Göynük Kaymakamı Talha Battal, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, İl Müftü Yardımcısı Fadime Arslan, Göynük Müftüsü Erkan Aksu, ilçe din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öncesinde makam ziyaretiGöynük'te yeni Rehberlik Bürosu ve Yayın Merkezi dualarla hizmete açıldı

Açılış öncesinde Bolu Müftüsü Hüseyin Demirtaş ve Göynük Müftüsü Erkan Aksu, Göynük Kaymakamı Talha Battal'ı makamında ziyaret ederek hediye takdiminde bulundular. Bu ziyaret, açılışın önemine dikkat çekmek ve yerel yönetimle iş birliğini pekiştirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Göynük halkına hizmetGöynük'te yeni Rehberlik Bürosu ve Yayın Merkezi dualarla hizmete açıldı

Göynük Müftüsü Erkan Aksu, açılış konuşmasında Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ile Dini Yayınlar Satış Yerinin Göynük halkına hayırlı olmasını dileyerek, bu projeye destek olan herkese teşekkür etti. Aksu, bu yeni hizmet noktalarının, toplumun manevi ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacağına inandığını belirtti.

İl Müftüsünden dualar

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, açılış töreninde yaptığı dua ile Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ile Dini Yayınlar Satış Yerinin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Demirtaş, bu tür projelerin toplumun manevi gelişimine katkı sağlayacağını vurguladı.

Yeni hizmet noktalarıGöynük'te yeni Rehberlik Bürosu ve Yayın Merkezi dualarla hizmete açıldı

Aksungur (Çarşı) Camii'nde yer alan Aile ve Dini Rehberlik Bürosu, her gün vatandaşların dini konularda rehberlik alabilecekleri bir merkez olarak faaliyet gösterecek. Gazi Süleyman Paşa Camii yanında açılan Dini Yayınlar Satış Yeri ise, çeşitli dini yayınların halka sunulacağı bir satış noktası olacak.

Göynük'te manevi destek

Bu yeni hizmet noktaları, Göynük halkının manevi ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı. Hem rehberlik hem de dini yayın hizmetleri sunarak, toplumun her kesimine hitap etmeyi amaçlıyorlar. Bu projeler, ilçede manevi bilincin artmasına katkı sağlayacak.

Toplumdan gelen teşekkürler

Açılış törenine katılan vatandaşlar, bu iki yeni hizmet noktasının Göynük için büyük bir kazanç olduğunu ifade ettiler. Özellikle Aile ve Dini Rehberlik Bürosu'nun, aile yapısının güçlenmesine katkı sağlayacağına inanan vatandaşlar, emeği geçen herkese teşekkür etti.

# destek

19 May 2024 - 20:30 - Güncel

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