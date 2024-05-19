Kene ile mücadele edelim derken köpeğinizi travmaya sokmayın!

Kene ilaçları ve uygulama yöntemleri

Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Doğal Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Köpek Barınağı Hekimi, Uzman Veteriner Esra Selin Aksakal, kene ilaçlarının köpeklerde yanlış uygulanmasının ciddi travmalara yol açabileceğini belirterek, doğru ilaç uygulama yöntemlerini açıkladı. İlkbahar aylarının gelmesiyle birlikte kene popülasyonunun arttığını ve hayvanların bu durumdan olumsuz etkilendiğini vurguladı.

Kenelerin tehlikeleri ve ilkbahar ayları

İlkbahar aylarında artan kene popülasyonu, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar kadar köpekler için de büyük bir tehdit oluşturuyor. Keneler, hayvanların kanını emerek hem onların sağlığını tehdit ediyor hem de rahatsızlık verici yaralara yol açabiliyor. Uzmanlar, sürü köpeklerinin mutlaka kene ilaçlarıyla korunması gerektiği konusunda uyarıyorlar.

Tarama ve erken müdahale önemli

Uz. Vet. Esra Selin Aksakal, kene taramasının önemine dikkat çekerek, "Köpeklerde kene taraması yapılmaya başlandı. Özellikle bu mevsimde tarama yapılmadığı zaman ileride kenelerle mücadele etmek daha zor hale gelebilir" dedi. Aksakal, kenelerin hayvanlardan kan emerek yaşamlarını sürdürdüğünü ve bu durumun hayvanların direncini düşürdüğünü belirtti.

Keneleriz hayvanlarda yarattığı sorunlar

Keneler, tutundukları bölgede kan emerek büyürler ve bu süreçte hayvanlarda ciddi rahatsızlıklar oluştururlar. Hayvanlar, keneleri vücutlarından uzaklaştırmaya çalışırken ayaklarıyla vurur veya dişleriyle almaya çalışırlar. Bu da hayvanlarda travmaya ve yaraların oluşmasına neden olabilir. Aksakal, bu yaraların lokal antibiyotik gerektiren yaralara dönüşebileceğini ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade etti.

Doğru mevsimde uygulama

Kene ilaçlarının doğru mevsimde uygulanmasının önemini vurgulayan Aksakal, “Mevsiminde tarama ve uygulama çok önemli. Bu tür çözeltiler mevsiminde yapılmazsa çözeltinin etkinliğini kaybettirir. Güneş ışığına çok fazla maruz kalan hayvanlarda yaralara neden olabilir. Daha karanlık, yağmurlu ve serin bir havada uygulanması daha etkili olur” dedi.

Tüy dökme dönemi ve kene mücadelesi

Aksakal, tüy dökme döneminin ve soğuk havaların kene ilaçlarının uygulanması için ideal zamanlar olduğunu belirtti. “Tüy dökme döneminde, soğuk havada, mevsimin tam netleşmediği dönem uygulamak çok önemli. Bu dönemde yapılan uygulamalar, haşere grubunu da engelleyerek daha etkili bir korunma sağlar” diye ekledi.

Koruyucu önlemler ve bilinçli müdahale

Kenelerle mücadelede erken müdahalenin önemine dikkat çeken Aksakal, köpek sahiplerinin bu konuda bilinçlenmesi gerektiğini vurguladı. Aksakal, hayvanların sağlığını korumak ve olası sağlık sorunlarını önlemek için kenelere karşı düzenli olarak ilaç uygulanmasının şart olduğunu belirtti. Bu tür önlemler, hayvanların sağlığını korumanın yanı sıra, ileride daha büyük sorunlarla karşılaşmamak adına da büyük önem taşıyor.