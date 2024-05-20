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Boluspor kaç senedir Süper Lig’e çıkamıyor? Boluspor en son ne zaman Süper Lig’de oynadı?

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Boluspor, Bodrum FK karşısında aldığı mağlubiyetle 32 yıldır Süper Lig'e çıkma hayalini gerçekleştiremedi. Kırmızı-beyazlı ekip, tarihinde 5 kez Süper Lig'in kapısından dönmesine rağmen bu sezon da hedefe ulaşamadı.

Boluspor kaç senedir Süper Lig’e çıkamıyor? Boluspor en son ne zaman Süper Lig’de oynadı? mask
Boluspor kaç senedir Süper Lig’e çıkamıyor? Boluspor en son ne zaman Süper Lig’de oynadı?
Boluspor kaç senedir Süper Lig’e çıkamıyor? Boluspor en son ne zaman Süper Lig’de oynadı?
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Boluspor’un Süper Lig özlemi 32 yıla çıktı. Trendyol 1. Lig play-off 1. turunda, Bodrum FK'ya karşı kaybeden Boluspor, yıllardır beklediği Süper Lig hayalini bir kez daha ertelemek zorunda kaldı. Boluspor, bugüne kadar beş kez Süper Lig'in kapısından döndü.

Boluspor kaç senedir Süper Lig’e çıkamıyor? Boluspor en son ne zaman Süper Lig’de oynadı?

Tarihçe ve ilk başarılar

1965 yılında kurulan Boluspor, 1966-1967 sezonunda Türkiye Profesyonel Ligleri'ne katıldı. Kuruluşunun dördüncü sezonunda şampiyon olarak o dönemin 1. Lig'i olan Süper Lig'e yükselmeyi başardı. 1972-1973 sezonunda ligi 33 puanla 5. sırada tamamlayan Boluspor, Balkan Kupası'na katıldı. Bir sonraki sezonu ise UEFA Kupası'nda mücadele ederek geçirdi.

Boluspor kaç senedir Süper Lig’e çıkamıyor? Boluspor en son ne zaman Süper Lig’de oynadı?

Süper Lig'deki inişli çıkışlı yıllar

Boluspor, 1970-1971 sezonunda ilk kez Süper Lig'de mücadele etti. Ancak 1978-1979 sezonunda bir alt lige düşmesine rağmen, ertesi sezon yeniden Süper Lig'e yükseldi. İkinci Süper Lig macerası beş sezon süren Boluspor, 1984-1985 sezonunda tekrar küme düştü. 1985-1986 sezonunda şampiyon olarak üçüncü kez Süper Lig'e yükselen Boluspor, 1991-1992 sezonuna kadar ligde mücadele etti ve toplamda 20 sezon Süper Lig'de oynadı.

Boluspor kaç senedir Süper Lig’e çıkamıyor? Boluspor en son ne zaman Süper Lig’de oynadı?

Yeniden Süper Lig hayali

1992 yılında Süper Lig'e veda eden Boluspor, 10 sezon boyunca 2. ve 3. liglerde mücadele etti. 2007-2008 sezonunda 1. Lig'e yükselerek yeniden Süper Lig hayalini kurmaya başladı. Trendyol 1. Lig'de 17 sezondur mücadele eden kırmızı-beyazlılar, bu süre zarfında beş kez play-off oynama başarısı gösterdi.

Boluspor kaç senedir Süper Lig’e çıkamıyor? Boluspor en son ne zaman Süper Lig’de oynadı?

Süper Lig hayali başka baharlara

2007-2008 sezonunda play-off karşılaşmasında Sakaryaspor'u penaltılarla 5-3 yenen Boluspor, finalde Eskişehirspor'a 2-0 yenilerek Süper Lig hayalini gerçekleştiremedi. Bir sonraki sezon Karşıyaka ile oynadığı play-off mücadelesini de penaltılarla kaybeden Boluspor, 2016-2017 sezonunda Göztepe'ye karşı oynadığı iki play-off maçını da 2-0 kaybetti. 2017-2018 sezonunda ise Gazişehir Gaziantep FK ile oynadığı play-off maçlarında başarılı olamayarak Süper Lig'e çıkma hayalini başka bir bahara bıraktı.

Boluspor kaç senedir Süper Lig’e çıkamıyor? Boluspor en son ne zaman Süper Lig’de oynadı?

Son play-off hüsranı

2023-2024 sezonunu 7. sırada tamamlayan Boluspor, Bodrum FK ile oynadığı play-off mücadelesini 2-0 kaybederek, 32 yıldır süren Süper Lig hasretini dindiremedi. Kırmızı-beyazlı ekip, uzun yıllardır beklediği Süper Lig hedefine bu sezon da ulaşamadı.

Boluspor kaç senedir Süper Lig’e çıkamıyor? Boluspor en son ne zaman Süper Lig’de oynadı?

Boluspor’un hedefleri

Boluspor’un Süper Lig'e çıkma hedefi, 32 yıldır süren bir rüya olarak devam ediyor. Kırmızı-beyazlı ekip, taraftarlarının desteğiyle önümüzdeki sezonlarda bu özlemi dindirmeyi umuyor. Boluspor'un Süper Lig'e dönme hayali, kulüp tarihinin önemli bir parçası olarak varlığını sürdürüyor.

# Türkiye, Boluspor, sezon

20 May 2024 - 09:19 Bolu- Spor

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