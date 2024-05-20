Kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Kaza, Bolu- Seben yolunda Gölcük Tabiat Parkı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametinde seyreden Eren Y. idaresindeki 81 BH 212 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Otomobil, yol kenarında bulunan uçurumdan uçtu. Ağaçlık alana uçan otomobil, ağaçlara çarparak durabildi. Kazada sürücü ile Buse C. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ve jandarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.