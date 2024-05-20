Bolu'da, Türk rap müziği sanatçısı "Ceza" konser verdi

Bolu Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenlendi.Etkinlikler kapsamında Türk rap müziği sanatçısı Ceza, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan konser alanında sahne aldı.
Sahneye çıkan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve eşi Meral Özcan ile Ceza'ya çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti. Ceza'nın sevilen şarkılarıyla Bolulular keyifli vakit geçirdi.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Bolulu - Fuzuli masraflar
Semerkantlı Romen - katı atık ve emlak vergilerimizin CEZASI belli olmuş...
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.