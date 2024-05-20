Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin Kurucu Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan, Bolu’da anıldı

Türkan Saylan’a şükran ve minnet ile

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bolu Şubesi tarafından Grand Köroğlu Otel’de düzenlenen anma etkinliğine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve dernek üyeleri katıldı. Tüm yaşamını bilime ve kız çocuklarının daha iyi eğitim alması için harcayan Saylan Türk kızlarına yazdığı mektupta şöyle seslenmişti:

Sen Sevgili Kızım;

Artık "Neden kız doğmuşum?" demeyi bırak ve olabileceğin en iyisini olmayı hedefle.

Ailen seni iyiye, daha iyi bir yaşama yönlendirmemişse, ananın yazgısı senin yazgın gibi yorumlanmışsa, karşına bir yönder olarak kesinlikle bir öğretmenin, çağdaş, yol gösterici, ufuk açıcı bir büyüğün çıkacaktır.

Onu yüreğinle ve aklınla dinle. İşte o, senin koşullarında iken kabuğunu bir şekilde kıran ve sonra da sizlerin yolunu açmayı özgörev bilen bir benzerinizdir. O bunu yapabilmiş, zincirlerini kırabilmişse siz neden yapmayasınız?

Ne yapıp ne edip okumalısınız. Önce siz buna karar verin, sonra da bu hedef için savaşmaya başlayın. Bu yolu hazırlayınca neye yetenek ve olanağınız olduğunuzu araştırınız.

Başkan Özcan neler söyledi

Başkan Özcan, “Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kurucu Başkanı Türkan Saylan’ın vefatının 15. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen programda, dernek üyelerimizle bir araya geldik. Türkan hocamızı anmak ve onun mirasını yaşatmak bizler için çok önemli. Bu sebeple, Bolu’da en güzel bulvarlardan bir tanesini ‘Türkan Saylan Bulvarı’ olarak isimlendirdik. Onun izinden gitmek ve topluma faydalı olmak için çaba göstermek, onun hatırasını yaşatmanın en güzel yollarından biridir. Türkan Saylan hocamızı bir kez daha vefatının yıl dönümünde saygı ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.