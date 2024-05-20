Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Bolu’da yapılan bölge toplantısına katıldı

Tanju Özcan’da kahvaltıya katıldı

ADD Bolu Şube başkanlığı himayesinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kahvaltı etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe çok sayıda dernek üyesi ve Bölge toplantısı için ilimize gelen Batı Karadeniz illeri ADD Şube başkan ve heyetleri katıldı. Kahvaltı etkinliğine katılan diğer bir isim ise Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan oldu. Özcan Yaptığı konuşmada, “Atatürkçü Düşünce Derneği Bolu Şubemizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kahvaltı etkinliğinde Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ve Atatürkçülerle buluştuk. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Ziyaret ve istişarelerde bulundular

Atatürkçü Düşünce Derneği Bolu Şubesi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kahvaltı etkinliğinin ardından bölge illerinde bulunan şube başkanları ve genel merkez heyetinin katılımıyla 2. Batı Karadeniz Bölge Toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının ardından başkanlar Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı makamında ziyaret etti.

Genel Başkan katılımcılara teşekkür etti

Konuya ilişkin açıklama yapan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, “Atatürkçü Düşünce Derneği Bolu Şubemizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kahvaltı etkinliğinde Bolu Belediye Başkanı Sayın Tanju Özcan ve Bolulu Atatürkçülerle buluştuk. Başkanımız Sayın Atilla Yılmaz ve yönetimi ile katılanlara çok teşekkür ederiz. Atatürkçü Düşünce Derneği 2. Batı Karadeniz Bölge Toplantısını Bolu Şubemiz ev sahipliğinde yaptık. Bölge Sorumlumuz Yusuf Aslan’a ev sahiplerimiz Bolu Şube Başkanımız Atilla Yılmaz ile YDK üyemiz Remzi Kocaman’a, Genel Başkan Yardımcımız Devrim Ercan’a, Genel Saymanımız Basri Gürsoy’a ve katılan değerli başkanlarımıza çok teşekkür ederiz” dedi.