Batı Karadeniz’in en mistik Osmanlı Kasabası olan Göynük baharı muhteşem karşıladı

İlçe genelinde her yer çiçek bahçesi gibi
Göynük Belediyesi İlçe genelinde çiçeklendirme çalışması gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Eskişehir Odunpazarı Belediyelerinin destekleriyle ilçe merkezine getirilen binlerce kır çiçeği sokaklara, park ve bahçelere ekildi. Bolu ve Göynük Belediye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla ilçede çiçeklendirme bakım ve sulama işlemleri gerçekleştirildi.
Cumhuriyetimizin 100.yıl etkinlikleri
Cumhuriyetimizin 100.yıl Etkinlikleri Kapsamında Göynük Belediyesi ve Bolu Kent konseyi iş birliği ile gerçekleştirilen " Atatürk ve Milli Mücadele Fotoğrafları Sergisi ilçe halkının ziyaretine açıldı. Bolu Kalkınma ve Tanıtma Vakfı Türk Sanat Müziği korosu tarafından gerçekleştirilen konser etkinliği belediye meydanında düzenlendi. Konser etkinliğine Kaymakam Talha Battal, Göynük Cumhuriyet Başsavcısı Seçil Yargıcı Battal, Belediye Başkanı Ali Oral, Kıymetli Eşi Ruhan Oral, Bolu Kent Konseyi Başkanı Remzi Kocaman ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Doktor - Goynuk sokak hayvanları perişan baskan onlara neden bakmıyorsun kedisi köpeği açlıktan kırılmış bu devirde böyle rezalet görülmemiş hepsinin videosu var bir an önce duzeltin bu rezaleti önce can sonra canan
Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.