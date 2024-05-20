20 May 2024 - 11:00- Güncel G:

Batı Karadeniz’in en mistik Osmanlı Kasabası olan Göynük baharı muhteşem karşıladı

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Bolu’nun merkeze en uzak ilçesi olan ve Göynük’te çiçeği burnunda yeni başkan göreve hızlı başladı. Göynük Belediye başkanı Ali Oral ilçede ilk kez Cumhuriyetimizin 100.yıl Etkinlikleri programı düzenledi. İlçeyi bahar çiçekleriyle donatan başkan büyük takdir topladı.

Batı Karadeniz’in en mistik Osmanlı Kasabası olan Göynük baharı muhteşem karşıladı mask
Batı Karadeniz’in en mistik Osmanlı Kasabası olan Göynük baharı muhteşem karşıladı
Batı Karadeniz’in en mistik Osmanlı Kasabası olan Göynük baharı muhteşem karşıladı
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İlçe genelinde her yer çiçek bahçesi gibi

Batı Karadeniz’in en mistik Osmanlı Kasabası olan Göynük baharı muhteşem karşıladı

Göynük Belediyesi İlçe genelinde çiçeklendirme çalışması gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Eskişehir Odunpazarı Belediyelerinin destekleriyle ilçe merkezine getirilen binlerce kır çiçeği sokaklara, park ve bahçelere ekildi. Bolu ve Göynük Belediye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla ilçede çiçeklendirme bakım ve sulama işlemleri gerçekleştirildi.

Cumhuriyetimizin 100.yıl etkinlikleri

Batı Karadeniz’in en mistik Osmanlı Kasabası olan Göynük baharı muhteşem karşıladı

Cumhuriyetimizin 100.yıl Etkinlikleri Kapsamında Göynük Belediyesi ve Bolu Kent konseyi iş birliği ile gerçekleştirilen " Atatürk ve Milli Mücadele Fotoğrafları Sergisi ilçe halkının ziyaretine açıldı. Bolu Kalkınma ve Tanıtma Vakfı Türk Sanat Müziği korosu tarafından gerçekleştirilen konser etkinliği belediye meydanında düzenlendi. Konser etkinliğine Kaymakam Talha Battal, Göynük Cumhuriyet Başsavcısı Seçil Yargıcı Battal, Belediye Başkanı Ali Oral, Kıymetli Eşi Ruhan Oral, Bolu Kent Konseyi Başkanı Remzi Kocaman ve çok sayıda vatandaş katıldı.Batı Karadeniz’in en mistik Osmanlı Kasabası olan Göynük baharı muhteşem karşıladı
# Atatürk, Türk, belediye

20 May 2024 - 11:00 - Güncel

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Yorumlar

(1)
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Doktor - Goynuk sokak hayvanları perişan baskan onlara neden bakmıyorsun kedisi köpeği açlıktan kırılmış bu devirde böyle rezalet görülmemiş hepsinin videosu var bir an önce duzeltin bu rezaleti önce can sonra canan

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Mayıs 11:19

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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