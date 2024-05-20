Batı Karadeniz’in en mistik Osmanlı Kasabası olan Göynük baharı muhteşem karşıladı

İlçe genelinde her yer çiçek bahçesi gibi

Göynük Belediyesi İlçe genelinde çiçeklendirme çalışması gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Eskişehir Odunpazarı Belediyelerinin destekleriyle ilçe merkezine getirilen binlerce kır çiçeği sokaklara, park ve bahçelere ekildi. Bolu ve Göynük Belediye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla ilçede çiçeklendirme bakım ve sulama işlemleri gerçekleştirildi.

Cumhuriyetimizin 100.yıl etkinlikleri

Cumhuriyetimizin 100.yıl Etkinlikleri Kapsamında Göynük Belediyesi ve Bolu Kent konseyi iş birliği ile gerçekleştirilen " Atatürk ve Milli Mücadele Fotoğrafları Sergisi ilçe halkının ziyaretine açıldı. Bolu Kalkınma ve Tanıtma Vakfı Türk Sanat Müziği korosu tarafından gerçekleştirilen konser etkinliği belediye meydanında düzenlendi. Konser etkinliğine Kaymakam Talha Battal, Göynük Cumhuriyet Başsavcısı Seçil Yargıcı Battal, Belediye Başkanı Ali Oral, Kıymetli Eşi Ruhan Oral, Bolu Kent Konseyi Başkanı Remzi Kocaman ve çok sayıda vatandaş katıldı.