Bolu’nun gururu oldular

Kırıkkale’de gerçekleştirilen Okul Sporları Hokey Grup Müsabakaları'nda, Bolu Karacasu Ortaokulu Küçük Erkekler Hokey Takımı rakiplerine karşı sergilediği etkileyici performans ile adını Türkiye finallerine yazdırmayı başardı. Bolu'yu temsil eden takım, aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekti.

Karşılaşmaların öne çıkan anları

Bolu Karacasu Ortaokulu, Ankara ile yapılan çekişmeli mücadelede 1-1 berabere kaldı. Bu kritik karşılaşma, takımın gruplardan çıkmasında önemli bir rol oynadı. Ardından Zonguldak ile yapılan maçta Bolu temsilcisi, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak finale doğru bir adım daha yaklaştı. İstanbul ile yapılan ve gol sesi çıkmayan maçta ise 0-0'lık skorla iki takım puanları paylaştı.

Antrenörlerin büyük katkısı

Takımın başarısında, antrenörler İlyas Çelik, Ercan Aytaban ve Turgut Cirpan'ın tecrübeleri ve yönlendirmeleri büyük bir rol oynadı. Üçlü antrenör kadrosu, takımın potansiyelini en iyi şekilde kullanarak onları zafere taşımayı başardı.

Bolu Karacasu’nun hedefi büyük

Finaller öncesinde gözlerini büyük kupaya diken Bolu Karacasu Ortaokulu Hokey Takımı, Türkiye çapında bir başarı elde etmeye çok yakın. Takım, finallerde de aynı azim ve kararlılıkla mücadele etmeye hazırlanıyor.