Bolu Dağı geçişi heyelan riski kapsamında onarıma alınarak kapatıldı

Beton bloklarla heyelan önlemi

Bolu’dan Düzce‘ye iniş istikametindeki kapatılan yol bölümünün asfaltı tamamen kaldırılmış ve heyelan ya da bir deprem anında yolun göçmesini önlemek için beton kazıklarla güçlendiriliyor. Herhangi bir afet durumunda ulaşım aksamaması için yeni mühendislik koşullarına göre tekrar güçlendirilen Bolu Dağı geçişi sürücüler için özellikle akşam saatlerinde trafik çilesine dönüşmüş durumda.

Otoyolu tercih etmek gerekiyor

‎17 kilometrelik Bolu Dağı geçidinin ne zaman tamamlanarak sürücülerin hizmetine sunulacağı ise merak konusu oldu. Yapılan çalışmaların en az iki ay daha süreceği belirtilirken, bu süre zarfında güzergahı kullanacak sürücülerin TEM Otoyolu‘nu tercih etmeleri konusunda uyarı yapıldı. Trafiğin yoğun olduğu akşam saatlerinde Anadolu Otoyolun tercih edilmesi gerekiyor.

Haziran sonuna kadar kapalı

‎1999 yılında yaşanan ve bölgemizde büyük yıkım oluşturan Bolu Düzce depremi sırasında Bolu Dağı geçişinin bir bölümü heyelan nedeniyle ulaşıma kapanmış ve depremden ancak iki ay sonra tekrar ulaşım sağlanabilmişti. Tekrar muhtemel bir afet anında uzun süreli trafik akışının aksamaması için alınan tedbirler kapsamında sürdürülen inşaat bakım ve onarım çalışmaları en az iki ay daha sürecek gibi.