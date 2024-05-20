Prof. Dr. Naci Görür, en çok endişe ettiği bölgeyi açıkladı: 3 ilin ismini verdi

Prof. Dr. Naci Görür, yaptığı açıklamada, özellikle Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş illerinin ciddi bir deprem riski taşıdığını belirtti. Bu üç ilin bulunduğu bölgenin uzun süredir enerji biriktirdiğini ve bu nedenle büyük bir deprem potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. Görür, bu bölgede yaşayan vatandaşların ve yerel yönetimlerin acilen önlem alması gerektiğini ifade etti.

Deprem Hazırlıkları Hızlandırılmalı

Görür, açıklamasında, deprem riskinin yüksek olduğu bu bölgelerde acilen yapı denetimlerinin yapılması ve binaların depreme dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, vatandaşların deprem konusunda bilinçlendirilmesi ve gerekli eğitimlerin verilmesinin önemini vurguladı. Deprem anında yapılması gerekenler hakkında da bilgi veren Görür, "Bu bölgelerde yaşayan herkesin deprem çantası hazırlıklı olmalı ve acil durum planlarını yapmalıdır" dedi.

Yerel Yönetimlere Çağrı

Prof. Dr. Naci Görür, yerel yönetimlerin depreme hazırlık konusunda daha aktif rol alması gerektiğini belirterek, "Belediyeler ve valilikler, depreme karşı alınacak önlemler konusunda daha fazla çaba göstermeli. Acil durum toplanma alanları belirlenmeli ve bu alanlar halk tarafından bilinmelidir. Ayrıca, binaların dayanıklılık testleri yapılmalı ve gerekli güçlendirme çalışmaları acilen başlatılmalıdır" dedi.

Bilimsel Araştırmalar ve Koordinatlar

Prof. Dr. Naci Görür, yaptığı açıklamada belirttiği koordinatlarla bilimsel verilere dayanarak bu bölgenin yüksek risk altında olduğunu belirtti. Görür, "Deprem riski sadece İstanbul veya Marmara Bölgesi ile sınırlı değil. Türkiye'nin farklı bölgelerinde de ciddi riskler bulunuyor ve bu riskler göz ardı edilmemelidir" diyerek, bilimsel araştırmaların önemine dikkat çekti.

Toplumun Bilinçlendirilmesi ve Eğitim

Görür, toplumun deprem konusunda bilinçlendirilmesinin hayati öneme sahip olduğunu belirtti. Depremle yaşamayı öğrenmek gerektiğini vurgulayan Görür, "Okullarda ve kamu kurumlarında deprem tatbikatları düzenlenmeli, halk eğitimlerle bilgilendirilmelidir" dedi.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, en çok endişe ettiği bölgeyi açıkladı. İstanbul veya Bursa değil, Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş illerine dikkat çeken Görür, acil önlem alınması gerektiğini vurguladı. Detaylar haberimizde.