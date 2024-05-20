Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri kapsamında Bolu bürokrasisi turları devam ediyor

İlk olarak 2020 yılında birinci olduk

Bolu SGK İl Müdürü Mehmet Hanefi Taştan, “Bizim bir karne sistemimiz var. 81 ilin karnesi diyebileceğimiz bir sistem var. Geçmişte hep Rize 1. olurdu. Arkadaşlarımızla yaptığımız istişarelerde Bolu olarak bunu başarabileceğimizi, yani birinci sırada yer alabileceğimizi düşündük. Biz 2019 da binayı taşıdık ve iş yoğunluğuna ve pandemiye rağmen, çok güzel planlamayla, arkadaşlarımızla zoru başardık” dedi.

“Allah’a şükür hep ilk 10 dayız”

Müdür Taştan, “İlk defa 2020 yılında birinci olduk. Daha sonra 2021, 2022, 2023 yılında her sene 3-4 defa birinci olduk. Hali hazırda bu ayda şu anda üçüncü olduk ay bazında sürekli ilk 10’da Bolu olarak tutunduk. Allah’a şükür. Ankara’da da yaptığımız toplantılarda da Bolumuz göz dolduruyor” ifadelerini kullandı.

170’in üzerinde uygulama var

SGK Müdürü Taştan, Türkiye’nin en dijital kurumu SGK vurgusu yaparak, “memleketin en dijital kurumuyuz. Türkiye’nin internet sitesi en çok tıklanan kamu kurumuyuz. 170’in üzerinde uygulamamız var. E-devlet üzerinden her yerde kahvede, evde işyerinde insanlar emeklilik günlerini görüyor. Rapor parasının ödenip ödenmediğini veya SGK primlerinin yatıp yatmadığını görebiliyor. Bunlar devrim niteliğinde konular” şeklinde konuştu.

Tüm bürokratlar ziyaret edildi

Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri kapsamında SGK İl Müdürü Mehmet Hanefi Taştan, İl Müdür Yardımcısı Sevgi Ünal ve Kurum Avukatı Yasin Hikmet Tekkalmaz ile birlikte bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bolu Valisi Erkan Kılıç başta olmak üzere birçok bürokrat ve Sivil Toplum Kuruluşunu ziyaret eden SGK heyeti temaslarını hafta boyunca devam ettirecek.