Gastronomi sektöründe kalifiye eleman ihtiyacı büyüyor

"Gastronomi sektöründe kalifiye eleman eksikliği var"

Gastronomi Şenliği’nde üniversite öğrencileriyle buluşan ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, sektörün karşılaştığı en büyük sorunlardan birinin kalifiye eleman açığı olduğunu belirtti. Yalçınkaya, “Üniversitelerden mezun olan kaliteli öğrencilerin hızla sektöre dahil olmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Çünkü bu eksikliğin etkilerini yoğun bir şekilde hissediyoruz” dedi.

Öğrenciler için fırsat dolu şenlik

Bahar ve Uluslararası Öğrenci Şenlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikte, gastronomi sektöründen birçok ünlü isim ve firma temsilcisi, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrenciler, çeşitli stantlarda farklı lezzetleri tatma imkanı bulurken, Giresun’dan gelen el yapımı dondurma standı yoğun ilgi gördü. Ayrıca ‘Firmaların Başarı Hikâyeleri’ ve ‘Şeflerin Başarı Hikâyeleri’ başlıklı seminerler de düzenlendi.

Sürdürülebilirlik ve üreticilik eğitimi

Şenlikte öğrenciler, sektördeki ünlü firmaların temsilcileriyle staj ve iş imkânları hakkında görüşme fırsatı yakaladı. Kariyerlerine katkı sağlayacak önemli tüyolar alan öğrenciler, farklı tatları deneyimleyerek gastronomi dünyasının kapılarını araladılar. Etkinlik, sektöre dair bilgi edinmek ve başarılı şeflerle bağlantı kurmak isteyen öğrenciler için mükemmel bir fırsat oldu.

Ünlü şefler ve firmalar bir araya geldi

Gastronomi Şenliği’ne katılan önemli isimler arasında Mehmet Yalçınkaya, Nadir Güllüoğlu, Osman Sekman gibi şefler yer aldı. Şef Yalçınkaya, öğrencilerin sektör temsilcileriyle bir araya gelmesinin önemine dikkat çekerek, “Bu tür etkinlikler sizi kolayca sektörle ve gıda yatırımcılarıyla buluşturabilir” dedi.

Şef Yalçınkaya: "Ön hazırlıklar ve stajlar değerli"

Gastronomi sektöründe hem servis hem de mutfak alanında ciddi eleman açığı olduğunu vurgulayan Şef Yalçınkaya, “Alacağınız eğitimler, buluşmalar ve stajlar bizim için çok değerli. Bu etkinlikler sektörümüzün beslendiği yerler” şeklinde konuştu.

Öğrencilere yol haritası önerisi

Öğrencileri kariyer yolculuklarında yönlendiren Şef Yalçınkaya, “Firmalarla kuracağınız kontaklar sayesinde sektörde kendinize harika bir yol haritası çizebilirsiniz. Bütün katılımcılarla diyalog kurmanızda fayda var” dedi.

Gençlerin fikirlerinden yararlanmak istiyoruz

İstanbul’da büyük bir firmanın yiyecekten sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özay Akar ise, “Gençlerimizi şirketlerin bünyesine katıp onların geleceğe bakışlarından faydalanmak istiyoruz. Şirketlerin personel ihtiyacını da karşılamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.