Bolu Valiliği, tüm vatandaşlarımızı tarih ve kültürün ihtişamını keşfetmek için Bolu Müzesine davet etti

Tarih ve Kültürün İhtişamını Keşfedin!

Bolu Müzesi, tarih ve kültür meraklıları için benzersiz bir deneyim sunuyor. Kültür Merkezi binasının giriş katında yer alan müze, Arkeoloji ve Etnografya olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Müzede, toplamda 17.058 eser sergilenmektedir. Bu eserler arasında Neolitik Dönem’en Bizans’a kadar uzanan tarihi eserler, zengin sikke koleksiyonları ve 19. ve 20. yüzyıla ait etnografik objeler bulunmaktadır.

Arkeoloji Salonu: Geçmişin İzleri

Arkeoloji Salonu'nda Neolitik, Eski Tunç, Frig, Urartu, Lydia, Hellenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait mermer, cam, maden ve pişmiş toprak eserler kronolojik olarak sergilenmektedir. Bu bölümde, geçmişin izlerini yakından inceleme fırsatı bulabilirsiniz. Her bir eser, kendi dönemine ait benzersiz özellikler taşıyarak ziyaretçilere tarih boyunca insanlığın gelişimini anlatmaktadır.

Etnografya Salonu: Geçmişin Günlük Yaşamı

Etnografya Salonu'nda ise 19. yüzyıl ile 20. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen ve günlük hayatta kullanılan etnografik eserler sergilenmektedir. Bu eserler, konu birliği oluşturan vitrinlerde, yöresel özellikler göz önünde bulundurularak sunulmuştur. Ziyaretçiler, bu bölümde geçmiş dönemlerde insanların günlük yaşamlarına dair ayrıntılı bilgiler edinebilirler.

Müze Bahçesi: Açık Havada Tarih

Müze Bahçesi'nde Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait büyük taş ve pişmiş toprak eserler açık havada sergilenmektedir. Bu bölüm, tarihi eserlerin doğal ışık altında incelenmesine olanak tanımaktadır. Bahçede yürüyüş yaparken, farklı dönemlere ait büyük ve etkileyici eserleri yakından görebilirsiniz.

Zengin Tarih ve Kültür Yolculuğuna Davet

Bolu Müzesi’ni ziyaret ederek tarih ve kültür dolu bir yolculuğa çıkın! Bolu Müzesi, ziyaretçilerine zengin bir tarih ve kültür yolculuğu sunuyor. Müze, hem arkeolojik hem de etnografik koleksiyonlarıyla geçmişe ışık tutmaktadır. Bolu Valiliği, müzenin bu zenginliklerini sosyal medya hesapları üzerinden paylaşarak ilin tarihi, tabii ve mistik güzelliklerinin tanıtımını yaptı.