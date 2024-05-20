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6-8 Ekim olayları! Türkiye'yi sarsan kobani eylemlerinde neler yaşandı! 35 Ölü, 761 yaralı, yüzlerce milyonluk zarar

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6-8 Ekim 2014'te HDP'nin çağrısıyla başlayan şiddet olaylarında 2 polis şehit oldu, 35 kişi hayatını kaybetti, 761 kişi yaralandı. Kamu binaları, okullar ve iş yerleri zarar gördü. Mahkemede 108 sanık yargılandı, Selahattin Demirtaş’a 42 yıl hapis cezası verildi.

6-8 Ekim olayları! Türkiye'yi sarsan kobani eylemlerinde neler yaşandı! 35 Ölü, 761 yaralı, yüzlerce milyonluk zarar mask
6-8 Ekim olayları! Türkiye'yi sarsan kobani eylemlerinde neler yaşandı! 35 Ölü, 761 yaralı, yüzlerce milyonluk zarar
6-8 Ekim olayları! Türkiye'yi sarsan kobani eylemlerinde neler yaşandı! 35 Ölü, 761 yaralı, yüzlerce milyonluk zarar
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HDP'nin Çağrısıyla Başlayan Şiddet Eylemleri

6-8 Ekim olayları! Türkiye'yi sarsan kobani eylemlerinde neler yaşandı! 35 Ölü, 761 yaralı, yüzlerce milyonluk zarar

6-7 Ekim 2014 tarihlerinde, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yürütme Kurulu'nun çağrısı üzerine terör örgütü YPG/PKK destekçileri, Aynularab (Kobani) bahanesiyle sokak eylemleri düzenledi. Bu olaylar sırasında 2 polis şehit oldu, 35 kişi hayatını kaybetti, 435'i sivil, 326'sı güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 761 kişi yaralandı.

Kobani Olayları Nasıl Başladı?6-8 Ekim olayları! Türkiye'yi sarsan kobani eylemlerinde neler yaşandı! 35 Ölü, 761 yaralı, yüzlerce milyonluk zarar

6 Ekim'de HDP, Aynularab bahanesiyle Twitter üzerinden paylaştığı bir mesajla sokak protestoları başlatılması çağrısı yaptı. Bu çağrının ardından, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde barikatlar kuruldu ve yollar kesildi. Eylemciler, uzun namlulu silah, molotofkokteyli, havai fişek, taş ve sopalarla kamu binalarına, vatandaşların evlerine, iş yerlerine ve araçlara zarar verdi.

Eylemlerin Yıkıcı Etkileri

6-8 Ekim olayları! Türkiye'yi sarsan kobani eylemlerinde neler yaşandı! 35 Ölü, 761 yaralı, yüzlerce milyonluk zarar

Olaylar sırasında 37 nitelikli adam öldürme, 29 adam öldürmeye teşebbüs, 3 bin 777 mala zarar verme, 25 alıkoyma, 395 hırsızlık, 15 yağma, 308 iş yeri ve konut dokunulmazlığını ihlal suçu işlendi. Terör örgütü destekçileri, çok sayıda kamu binası, ev, iş yeri, okul, Kur'an kursu, kültür ve sanat merkezi, müze ve yurt binasına zarar verdi. Şiddet olaylarının devlete maliyeti 300 milyon lirayı aşarken, zarar gören esnafa yaklaşık 50 milyon liralık ödenek sağlandı.

Kurban Eti Dağıtan Gençlerin Vahşice Katledilmesi6-8 Ekim olayları! Türkiye'yi sarsan kobani eylemlerinde neler yaşandı! 35 Ölü, 761 yaralı, yüzlerce milyonluk zarar

Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine et dağıtmak isteyen Yasin Börü ve arkadaşları Hasan Gökguz, Ahmet Dakak ve Riyat Güneş, bir grubun silah, taş, sopa ve kesici aletli saldırısına uğradı. Sığındıkları binanın üçüncü katında linç edilen gençlerin cesetlerine işkence yapıldı. Yasin Börü'nün cesedi tanınmayacak hale geldi. Olaylardan şans eseri yaralı kurtulan Yusuf Er, Diyarbakır dışındaki bir hastanede tedavi gördü.

Şiddetin Eğitime Zararları6-8 Ekim olayları! Türkiye'yi sarsan kobani eylemlerinde neler yaşandı! 35 Ölü, 761 yaralı, yüzlerce milyonluk zarar

Olaylar sırasında terör örgütü yandaşları okullara büyük zarar verdi. Tunceli'de 2, Mersin'de 3, Diyarbakır'da 34, Şırnak'ta 13, Batman'da 4, Şanlıurfa'da 19, Bitlis'te 8, Bursa'da 2, Mardin'de 36, Muş'ta 6, İstanbul'da 11, Bingöl'de 2, Hakkâri’de 28, Siirt'te 13, Van'da 18, Gaziantep ve Adıyaman'da birer okul olmak üzere toplam 201 okul hasar gördü. Devletin sağladığı imkanlarla bu okullar kısa sürede onarılarak eğitime açıldı.

Devletin Yardım Çabaları6-8 Ekim olayları! Türkiye'yi sarsan kobani eylemlerinde neler yaşandı! 35 Ölü, 761 yaralı, yüzlerce milyonluk zarar

Dönemin Başbakanlığı tarafından illere ödenek gönderilerek, şiddet olaylarında zarar gören vatandaş ve esnafın zararları karşılandı. Olaylarda tahrip olan okullar ve kamu binaları onarıldı. Zarar gören esnafa yaklaşık 50 milyon lira tutarında ödenek aktarıldı.

Kobani Davasında 108 Sanık Yargılandı6-8 Ekim olayları! Türkiye'yi sarsan kobani eylemlerinde neler yaşandı! 35 Ölü, 761 yaralı, yüzlerce milyonluk zarar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6-7 Ekim 2014'teki olaylara ilişkin soruşturma kapsamında, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun tutuklanmasına karar verdi. Soruşturma çerçevesinde 25 Eylül 2020'de eski HDP milletvekillerinin de bulunduğu 82 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Terörle mücadele ekiplerince 20 zanlı yakalandı ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden bazıları tutuklandı. Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 108 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mahkeme Kararları6-8 Ekim olayları! Türkiye'yi sarsan kobani eylemlerinde neler yaşandı! 35 Ölü, 761 yaralı, yüzlerce milyonluk zarar

14 Nisan 2023'teki duruşmada savcı, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 36 sanık hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Mahkeme, Ahmet Türk'ü silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Figen Yüksekdağ’a devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, suç işlemeye tahrik, iki ayrı terör örgütü propagandası ve seçim yasaklarına aykırı hareket etmek suçundan 30 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Gülten Kışanak hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 12 yıl hapis cezası verilirken, cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.

Selahattin Demirtaş’a 42 Yıl Hapis Cezası

6-8 Ekim olayları! Türkiye'yi sarsan kobani eylemlerinde neler yaşandı! 35 Ölü, 761 yaralı, yüzlerce milyonluk zarar

Selahattin Demirtaş hakkında devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçuna yardımdan 20 yıl hapis cezası, 2 kez suç işlemeye tahrik etme suçundan 7 yıl 6 ay hapis, 4 kez terör örgütü propagandası yapmak suçundan 7 yıl 36 ay, halkı kanunlara uymamaya tahrik suçundan 1 yıl 6 ay, Toplantı ve Gösteri Yürüyüş Kanunu'na muhalefet suçundan 1 yıl 6 ay, suçu ve suçluyu övme suçundan 1 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 42 yıl hapis cezası verildi.

# polis, Türk, tedavi

20 May 2024 - 19:00 - Güncel

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