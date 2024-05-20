Çiftçiler ellerinde tüfeklerle domuz nöbeti tutuyor

Mudurnu ilçesine bağlı Alpagut köyünde çiftçiler, mahsullerini tarlalarına dadanan domuzlardan korumak için çeşitli yöntemler deniyor. Domuz sürülerini ekinlerinden uzak tutmak için torpil ve tüfek sesi gibi yöntemlerle başvuran çiftçiler, sabahlara kadar tarlaların başında nöbet de tutuyor.
"Tüfek sesleriyle korkutuyoruz"
Tarlalara domuzların dadandığını söyleyen Şaban Kahraman, "Sabaha kadar nöbet devam edecek. Ekilen mısırlar gün yüzüne çıkmadan domuzlar yiyor. Bu sene iyice çoğaldılar. Sabaha kadar nöbetleşe bekliyoruz. Beklemenin faydası oluyor. Torpille korkutuyoruz, tüfek sesleriyle korkutuyoruz" dedi.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.