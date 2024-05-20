Tavla masası kurarak konvoyun önünü kestiler

Evlenmeye karar veren Eda Betül Barıtçı ve Erhan Sığırcı, düğün hazırlıklarını tamamladı. Çiftin, 18 Mayıs'ta Bolu'da gerçekleştirilen düğünleri öncesinde Alpağut Mahallesi’nden gelin alma töreni gerçekleştirildi.
Normal seyrinde giden gelin alma törenine, damadın arkadaşları damga vurdu. Gelin konvoyunun önünü kesen damadın arkadaşları Semih Yılmaz, Salih Altundağ, Eyyüp Özdoğan, Şenol Coşkun, yolun ortasında tavla masası kurdu. Gelin konvoyu hareket edemeyince otomobilden inen damat, yolu açmak için tavla tablasına para bırakmaya başladı. Çorumlu damattan 3 bin lira alındıktan sonra yol açıldı.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.