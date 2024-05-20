Abant köylülerinin HGS çilesi: Transit geçişlerde haksız ücretlendirme isyanı

HGS Abant köylülerini zor durumda bıraktı

Abant Gölü Milli Parkı’na girişlerde 2023 yılında yeni bir dönem başladı. Gişe kullanımını sonlandıran ve HGS sistemi ile otomatik geçiş sağlanan bu yeni uygulama, ilk bakışta sürücülere büyük bir kolaylık gibi görünse de, işler beklenildiği gibi gitmiyor. Özellikle Mudurnu-Taşkesti yönüne doğru transit geçiş yapan sürücüler, HGS ücreti ödemeyeceklerine dair verilen sözlere rağmen, kendilerini beklenmedik borçlarla karşı karşıya buldu.

Transit geçişlerde ücret alma problemi

Abant’tan geçerek Mudurnu, Bolu ve Düzce istikametlerine gitmek isteyen sürücüler, transit geçiş yapmalarına rağmen HGS borcuyla karşılaştı. Bu durum, özellikle sosyal medyada ve çeşitli platformlarda büyük yankı buldu. Araç sahipleri, mağduriyetlerini dile getirerek durumun düzeltilmesini talep ediyor. Abant Gölü çevresindeki köylerde ikamet eden vatandaşlar evlerine giderken bu tür bir mali yükün altında kaldıklarını belirtiyor.

Yetkililer ve Sürücüler Arasında Çözüm Arayışı

Bu sorunla ilgili yetkililerden henüz net bir açıklama yapılmış değil. Ancak sürücülerin ve yerel halkın tepkileri arttıkça, sorunun çözümüne yönelik adımların atılması bekleniyor. Sosyal medyada örgütlenen sürücüler, seslerini duyurabilmek için çeşitli kampanyalar düzenliyor. Yetkililerin bu soruna çözüm bulması ve gereksiz yere alınan ücretlerin iadesi, sürücülerin en büyük beklentisi haline gelmiş durumda. Köylüler Vali Erkan Kılıç’ın konuya el atmasını istiyor.

Sosyal Medyada Artan Tepkiler ve Kampanyalar

Facebook ve Instagram üzerinde, Abant’ta yaşanan HGS sorunları hakkında birçok paylaşım yapılmakta. Sürücüler, yaşadıkları mağduriyeti fotoğraflar ve ekran görüntüleriyle belgelerken, bu durumun daha geniş kitlelere ulaşması için hashtag kampanyaları düzenliyorlar. Bu platformlarda yapılan paylaşımlar, sorunun daha geniş kitleler tarafından duyulmasını ve yetkililerin dikkatini çekmeyi amaçlıyor.