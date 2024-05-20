Bolu BİM Mağazalarına onlarca deniz ve plaj ürünü: 24 Mayıs 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu

Bolu BİM Marketlerinde Türk Kahvesi Keyfi
Bolu’daki BİM marketlerinde satışa çıkacak olan deniz sezonu ürünleri, uygun fiyatı ve işlevselliği ile dikkat çekiyor. Kahve tutkunları için büyük kolaylık sağlayan kahve makinesi geleneksel Türk kahvesi lezzetini pratik bir şekilde hazırlamanıza olanak tanıyor. Özellikle yoğun tempolu hayatın içinde kısa sürede kahve hazırlamak isteyenler için ideal bir seçenek.
BİM Aktüel Ürünler Kataloğu’ndan Öne Çıkanlar
24 Mayıs 2024 BİM aktüel ürünler kataloğunda, Türk kahvesi makinesi dışında birçok cazip ürün yer alıyor. Bolu BİM mağazalarında bulabileceğiniz bu ürünler, elektronik eşyadan mutfak gereçlerine, temizlik ürünlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede sunuluyor. Herkesin ihtiyacına yönelik ürünlerin bulunduğu katalogda, kaliteli ve uygun fiyatlı seçenekler dikkat çekiyor.
Bolu BİM Mağazalarında İndirimli Ürünler
Bolu BİM mağazalarında sadece Türk kahvesi makinesi değil, birçok indirimli ürün de müşterileri bekliyor. Elektronik cihazlar, mutfak gereçleri, temizlik ürünleri ve daha fazlası uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. BİM, müşterilerine kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunarak, her zaman olduğu gibi bu katalogda da büyük ilgi görüyor.
Elektronik ve Küçük Ev Aletleri
Türk Kahvesi Makinesi: 599 TL
Polosmart Tws Kulaklık 349 TL
Iphone 12 Cep Telefonu 27.999 TL
Philips FC9330 Süpürge 4.799 TL
Dijitsu 43” Ultra HD Android TV: 5.499 TL
HP 2529 Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı: 999 TL
Kiwi Airfryer Yağsız Fritöz: 1.199 TL
Mutfak Gereçleri
Chef's Pro Blender Seti: 699 TL
Chef's Pro Waffle Makinesi: 349 TL
Cam Su Isıtıcı: 299 TL
Range Türk Kahve Makinesi 899 TL
Philips Buhar Kazanlı Ütü 4.299 TL
Range Dikey Elektrikli Süpürge 999 TL
Kumtel Fastfryer 1.499 TL
Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı 4.699 TL
Deniz oyuncakları
Kaplumbağa Deniz Yatağı 1.5x1.27m 799 TL
Yunus Deniz Yatağı 1.75x0.66m 599 TL
Çocuk Havuzu 1.14mx25cm 299 TL
Çocuk Havuzu 61x22cm 249 TL
Çocuk Havuzu 1.68mx38cm 599 TL
Çocuk Havuzu 1.47mx33cm 399 TL
Motor Deniz Yatağı 1.17x0.77m 549 TL
Pencereli Deniz Yatağı 359 TL
Deniz Topu 51cm 59 TL
Deniz Güneş Gözlüğü 3-8 Yaş 89 TL
Figürlü Deniz Gözlüğü 3-8 Yaş 149 TL
Desenli Deniz Simidi 9+ Yaş 179 TL
Lastik Desenli Deniz Simidi 9+ Yaş 199 TL
Deniz Yatağı 129 TL
Simli Donut Deniz Simidi 9+ Yaş 399 TL
Dnut Deniz Simidi 9+ Yaş 349 TL
Hacıyatmaz 3+ Yaş 229 TL
Desenli Deniz Kolluğu 3-6 Yaş 79 TL
Desenli Yüzme Yeleği 3-5 Yaş 99 TL
Figürlü Deniz Simidi 3-6 Yaş 129 TL
Su Oyuncakları 79 TL
Deluxe Yüzme Yelek 3-6 Yaş 149 TL
Deniz Kolluğu 3-6 Yaş 59 TL
Kişisel Bakım ve Temizlik Ürünleri
Fakir Dik Süpürge: 1.099 TL
Cif Ultra Hız Temizlik Seti: 179 TL
Aqua Clean Mikrofiber Temizlik Bezi (5’li): 39,90 TL
Aprilla Saç Kesme Makinesi: 199 TL
Aprilla Yüz Temizleme Cihazı: 149 TL
Sinoz 24K Gold Göz Altı Serumu: 89,90 TL
Tekstil Ürünleri
Çift Kişilik Kapitone Yatak Örtüsü: 179 TL
Soft Emprime Tek Kişilik Lastikli Çarşaf: 99,90 TL
Kadife Banyo Havlusu (70x140 cm): 59,90 TL
Suwen Bebek Uyku Tulumu: 159 TL
Lego Duplo İlk Tren Setim: 229 TL
Baby Turco Bebek Bezi (3 Numara, 60 Adet): 139 TL
Diğer Ürünler
Keramika 24 Parça Yemek Takımı: 799 TL
Katlanabilir Kamp Sandalyesi: 199 TL
Relax Bambu Saplı Çelik Termos 2 Litre 629 TL
Relax Bambu Saplı Çelik Termos 1,5 Litre 549 TL
Relax T Serisi Çelik Termos 2.5 Litre 499 TL
Nautica Termos 650 ml 699 TL
Erinöz Rimini 5 Parça Oturma Grubu 9.999 TL
Erinöz Luka 3 Kişilik Gölgelikli Salıncak 7.999 TL
Kişisel kullanım ürünleri
Yetişkin Güneş Gözlüğü 79 TL
Çocuk Güneş Gözlüğü 79 TL
Kadın / Erkek Hambez Şort 139 TL
Kadın / Erkek Kep Şapka 75 TL
Kadın / Erkek Bermuda Şapka 75 TL
Erkek Deniz Şortu 159 TL
Çocuk Deniz Şortu 99 TL
Kız Çocuk Mayo 99 TL
Kadın Şort Mayo 139 TL
Kadın Yüksek Taban Çift Toka Terlik 119 TL
Erkek Parmak Arası Terlik 89 TL
Kadın Trend Terlik 109 TL
Erkek Trend Terlik 115 TL
Kadın Parmak Arası Terlik 89 TL
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.