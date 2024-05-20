Bolu BİM Mağazalarına onlarca deniz ve plaj ürünü: 24 Mayıs 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu

Bolu BİM Marketlerinde Türk Kahvesi Keyfi

Bolu’daki BİM marketlerinde satışa çıkacak olan deniz sezonu ürünleri, uygun fiyatı ve işlevselliği ile dikkat çekiyor. Kahve tutkunları için büyük kolaylık sağlayan kahve makinesi geleneksel Türk kahvesi lezzetini pratik bir şekilde hazırlamanıza olanak tanıyor. Özellikle yoğun tempolu hayatın içinde kısa sürede kahve hazırlamak isteyenler için ideal bir seçenek.

BİM Aktüel Ürünler Kataloğu’ndan Öne Çıkanlar

24 Mayıs 2024 BİM aktüel ürünler kataloğunda, Türk kahvesi makinesi dışında birçok cazip ürün yer alıyor. Bolu BİM mağazalarında bulabileceğiniz bu ürünler, elektronik eşyadan mutfak gereçlerine, temizlik ürünlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede sunuluyor. Herkesin ihtiyacına yönelik ürünlerin bulunduğu katalogda, kaliteli ve uygun fiyatlı seçenekler dikkat çekiyor.

Bolu BİM Mağazalarında İndirimli Ürünler

Bolu BİM mağazalarında sadece Türk kahvesi makinesi değil, birçok indirimli ürün de müşterileri bekliyor. Elektronik cihazlar, mutfak gereçleri, temizlik ürünleri ve daha fazlası uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. BİM, müşterilerine kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunarak, her zaman olduğu gibi bu katalogda da büyük ilgi görüyor.

Elektronik ve Küçük Ev Aletleri

Türk Kahvesi Makinesi: 599 TL

Polosmart Tws Kulaklık 349 TL

Iphone 12 Cep Telefonu 27.999 TL

Philips FC9330 Süpürge 4.799 TL

Dijitsu 43” Ultra HD Android TV: 5.499 TL

HP 2529 Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı: 999 TL

Kiwi Airfryer Yağsız Fritöz: 1.199 TL

Mutfak Gereçleri

Chef's Pro Blender Seti: 699 TL

Chef's Pro Waffle Makinesi: 349 TL

Cam Su Isıtıcı: 299 TL

Range Türk Kahve Makinesi 899 TL

Philips Buhar Kazanlı Ütü 4.299 TL

Range Dikey Elektrikli Süpürge 999 TL

Kumtel Fastfryer 1.499 TL

Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı 4.699 TL

Deniz oyuncakları

Kaplumbağa Deniz Yatağı 1.5x1.27m 799 TL

Yunus Deniz Yatağı 1.75x0.66m 599 TL

Çocuk Havuzu 1.14mx25cm 299 TL

Çocuk Havuzu 61x22cm 249 TL

Çocuk Havuzu 1.68mx38cm 599 TL

Çocuk Havuzu 1.47mx33cm 399 TL

Motor Deniz Yatağı 1.17x0.77m 549 TL

Pencereli Deniz Yatağı 359 TL

Deniz Topu 51cm 59 TL

Deniz Güneş Gözlüğü 3-8 Yaş 89 TL

Figürlü Deniz Gözlüğü 3-8 Yaş 149 TL

Desenli Deniz Simidi 9+ Yaş 179 TL

Lastik Desenli Deniz Simidi 9+ Yaş 199 TL

Deniz Yatağı 129 TL

Simli Donut Deniz Simidi 9+ Yaş 399 TL

Dnut Deniz Simidi 9+ Yaş 349 TL

Hacıyatmaz 3+ Yaş 229 TL

Desenli Deniz Kolluğu 3-6 Yaş 79 TL

Desenli Yüzme Yeleği 3-5 Yaş 99 TL

Figürlü Deniz Simidi 3-6 Yaş 129 TL

Su Oyuncakları 79 TL

Deluxe Yüzme Yelek 3-6 Yaş 149 TL

Deniz Kolluğu 3-6 Yaş 59 TL

Kişisel Bakım ve Temizlik Ürünleri

Fakir Dik Süpürge: 1.099 TL

Cif Ultra Hız Temizlik Seti: 179 TL

Aqua Clean Mikrofiber Temizlik Bezi (5’li): 39,90 TL

Aprilla Saç Kesme Makinesi: 199 TL

Aprilla Yüz Temizleme Cihazı: 149 TL

Sinoz 24K Gold Göz Altı Serumu: 89,90 TL

Tekstil Ürünleri

Çift Kişilik Kapitone Yatak Örtüsü: 179 TL

Soft Emprime Tek Kişilik Lastikli Çarşaf: 99,90 TL

Kadife Banyo Havlusu (70x140 cm): 59,90 TL

Suwen Bebek Uyku Tulumu: 159 TL

Lego Duplo İlk Tren Setim: 229 TL

Baby Turco Bebek Bezi (3 Numara, 60 Adet): 139 TL

Diğer Ürünler

Keramika 24 Parça Yemek Takımı: 799 TL

Katlanabilir Kamp Sandalyesi: 199 TL

Relax Bambu Saplı Çelik Termos 2 Litre 629 TL

Relax Bambu Saplı Çelik Termos 1,5 Litre 549 TL

Relax T Serisi Çelik Termos 2.5 Litre 499 TL

Nautica Termos 650 ml 699 TL

Erinöz Rimini 5 Parça Oturma Grubu 9.999 TL

Erinöz Luka 3 Kişilik Gölgelikli Salıncak 7.999 TL

Kişisel kullanım ürünleri

Yetişkin Güneş Gözlüğü 79 TL

Çocuk Güneş Gözlüğü 79 TL

Kadın / Erkek Hambez Şort 139 TL

Kadın / Erkek Kep Şapka 75 TL

Kadın / Erkek Bermuda Şapka 75 TL

Erkek Deniz Şortu 159 TL

Çocuk Deniz Şortu 99 TL

Kız Çocuk Mayo 99 TL

Kadın Şort Mayo 139 TL

Kadın Yüksek Taban Çift Toka Terlik 119 TL

Erkek Parmak Arası Terlik 89 TL

Kadın Trend Terlik 109 TL

Erkek Trend Terlik 115 TL

Kadın Parmak Arası Terlik 89 TL