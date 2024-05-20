Bolu’da binlerce vatandaş fener alayı ve Ceza konseri ile 19 Mayıs coşkusu yaşadı

Bolu’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Bolu Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle büyük bir coşku ile kutlandı. Fener Alayı Yürüyüşü ve ünlü rapçi Ceza’nın konseri, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Coşkulu fener alayı yürüyüşü

Etkinlikler kapsamında düzenlenen Fener Alayı Yürüyüşü’nde, Valilik önünde toplanan binlerce kişi bando marşları eşliğinde yürüyüşe başladı. İzzet Baysal Caddesi boyunca devam eden yürüyüş, meşaleler ve Türk bayrakları ile süslendi. Açılan dev Türk bayrağının arkasında yürüyen katılımcılar, attıkları sloganlarla Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e olan sevgilerini dile getirdiler.

Karaçayır konser alanı’nda gençlik coşkusu

Fener Alayı Yürüyüşü’nün ardından etkinlikler Karaçayır Konser Alanı’nda devam etti. Gençler ve üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği bu alanda, Türk rap müziğinin sevilen ismi Ceza sahne aldı. Ceza, söylediği şarkılarla alandaki binlerce gence unutulmaz bir gece yaşattı.

Ceza’dan unutulmaz performans

Ceza, sahnede en sevilen şarkılarını seslendirerek katılımcılara coşkulu anlar yaşattı. Konser alanını dolduran gençler, şarkılara eşlik ederek bayram coşkusunu zirveye taşıdılar. Ceza’nın enerjik performansı, gece boyunca devam etti ve izleyicilere müzik dolu anlar yaşattı.

Başkan Tanju Özcan’dan Ceza’ya hediye

Konserin bir bölümünde sahneye çıkan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve eşi Meral Özcan, Ceza’yı tebrik ederek ona çiçek ve tel örgü işlemeli Türk bayrağı hediye ettiler. Bu jest, izleyiciler tarafından büyük alkış aldı ve geceye ayrı bir anlam kattı.

Gençler bayramı coşkuyla kutladı

Bolu’da gerçekleştirilen 19 Mayıs kutlamaları, gençlerin yoğun katılımı ile tam bir bayram havasında geçti. Fener Alayı Yürüyüşü ve Ceza konseri, gençlerin bayram coşkusunu doyasıya yaşadığı etkinlikler oldu. Etkinliklere katılan gençler, bayramın coşkusunu hep birlikte yaşadılar.

Etkinliklere yoğun ilgi

Bolu Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklere gösterilen yoğun ilgi, şehrin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutladığını gösterdi. Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikler, Bolu’nun bayram coşkusunu yansıttı.