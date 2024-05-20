ÖTV de yapılan düzenlemeler zam getirdi Bolu da güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

ÖTV de yapılan düzenlemeler zam getirdi

Yeni haftaya girerken akaryakıt fiyatlarının ardı arkası kesilmeyen zamları devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda benzine ve motorine indirim yapılmış ve sürücülerin bir nebze de olsa yüzü gümüştü. 18 Mayıs Cumartesi günü gülen yüzleri solduran haber geldi. ÖTV de yapılan düzenlemelerin ardından geçen hafta Çarşamba günü benzine ve motorine yapılan 1 lira 16 kuruşluk indirim tarih oldu.

Bir tek LPG etkilenmedi

Bolu da hafta boyu düşüşte olan motorin cumartesi günü gelen zam ile litresi 39 liradan 40 liraya yükseldi. Pazar ve Pazartesi günleri yani dün ve bugün ise 40,03 TL den alıcı bulmaya devam ediyor. Benzine ve motorine yapılan indirimden Bolu da pek etkilenmeyen benzin ise zamlardan 18 Mayıs zammından önce 42,69 TL iken zammın ardından 42,72 TL ye yükseldi bugün de aynı oranı koruyor.

Geçtiğimiz haftalarda zaten yükselişte olan LPG Cuma günü 21,99 TL olan fiyatını korumaya devam ediyor. LPG Bolu da zamdan etkilenmişe benzemiyor.

Bolu güncel akaryakıt fiyatları

Motorin:40,03 TL

Benzin: 42,72 TL

LPG: 21,99 TL