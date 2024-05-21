Kıbrıscık'ta 2024 Üretim ve Standardizasyon Tatbikatı gerçekleşti

Kıbrıscık’ta düzenlenen 2024 yılı üretim ve standardizasyon tatbikatında, doğru ağaç kesme teknikleri ve iş güvenliği konuları ele alındı. Eğitim, katılımcılara teorik ve uygulamalı bilgiler sunarak verimli ve kazasız bir çalışma yılı hedefliyor.

Doğru ağaç kesme teknikleri

Tatbikatın birinci kısmı Yayla Orman İşletme Şefliği 69 nolu bölmede başladı. Bu aşamada katılımcılara doğru ağaç kesme teknikleri uygulamalı olarak gösterildi. Ayrıca 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na uyulması gereken hususlar, yürürlükte bulunan standardizasyon esaslarına göre ağaçların nasıl boylanacağı ve değerlendirileceği hakkında bilgiler verildi.

Sorunların değerlendirilmesi ve çözüm önerileri

Uygulamalı eğitim sırasında karşılaşılan sorunlar katılımcılar tarafından dile getirilip, karşılıklı olarak değerlendirildi. Bu sayede katılımcılar, sahada karşılaşabilecekleri zorluklar ve bu zorlukların nasıl aşılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulundu. Eğitim, bu aşamanın tamamlanmasıyla sona erdi.

Standartlara uygun ölçüm ve tasnif

Eğitimin ikinci kısmı öğleden sonra Karadoğan Orman Emvali Deposunda devam etti. Bu bölümde üretimde görevli tüm şef ve memurlara, ağaçların standardizasyonu, ölçüm ve tasnif işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı. Katılımcılar, bu bilgiler doğrultusunda üretim süreçlerinde daha etkin ve verimli olmayı hedefledi.

2024 yılı üretim planlaması

Eğitimde, 2024 yılı için belirlenen üretim programlarının iş termin planına uygun olarak gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasının önemi vurgulandı. Katılımcılar, planlanan takvime uygun hareket ederek, üretim hedeflerine ulaşmayı amaçladı. Ayrıca, kazasız bir çalışma yılı geçirilmesi temennisiyle eğitim sona erdi.

Eğitimden notlar ve katılımcı görüşleri

Eğitim süresince katılımcılar, hem teorik bilgiler edindi hem de uygulamalı eğitimlerle pratiklerini geliştirdi. Katılımcılar, bu tür tatbikatların iş güvenliği ve üretim verimliliği açısından büyük fayda sağladığını belirtti. Ayrıca, karşılıklı fikir alışverişinin sorunların çözümünde etkili olduğunu vurguladılar.

Tatbikatın genel değerlendirmesi

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü’nün düzenlediği bu tatbikat, orman işçilerinin ve yetkililerin eğitimine büyük katkı sağladı. Eğitimde ele alınan konular, katılımcıların sahada daha güvenli ve standartlara uygun çalışmalarını destekleyecek nitelikteydi. Tatbikat, 2024 yılı üretim hedeflerine ulaşmada önemli bir adım olarak değerlendirildi.