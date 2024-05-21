21 May 2024 - 07:00- Kadın G:

Bolu, Elazığ, Gaziantep ve Kütahya’da kadınlara KADES uygulaması anlatıldı

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Konuya ilişkin Sosyal medya hesabından açıklama yapan Jandarma Genel Komutanlığı, “aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının önüne geçilebilmesi amacıyla vatandaşlarımıza KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapmaya devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Bolu, Elazığ, Gaziantep ve Kütahya’da kadınlara KADES uygulaması anlatıldı mask
Bolu, Elazığ, Gaziantep ve Kütahya’da kadınlara KADES uygulaması anlatıldı
Bolu, Elazığ, Gaziantep ve Kütahya’da kadınlara KADES uygulaması anlatıldı
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Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında Bolu, Elazığ, Gaziantep ve Kütahya illeri etiketlendi. Kadınların güvenliğini artırmak için Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme etkinlikleri düzenlemeye devam ediliyor. Kadınlara uygulamanın indirilmesi ve kullanımı konusunda detaylı bilgiler veriliyor.

Bolu, Elazığ, Gaziantep ve Kütahya’da kadınlara KADES uygulaması anlatıldı

Bolu dahil dört il etiketlendiBolu, Elazığ, Gaziantep ve Kütahya’da kadınlara KADES uygulaması anlatıldı

Jandarma Genel Komutanlığı, kadınların güvenliğini artırmak ve acil durumlarda hızlı müdahaleyi sağlamak amacıyla Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme etkinlikleri düzenledi. Bu kapsamda kadınlara, uygulamanın nasıl kullanılacağı ve acil durumlarda nasıl yardım alınacağı konusunda bilgi verildi.

Jandarma Ekiplerinden kapsamlı KADES eğitimiBolu, Elazığ, Gaziantep ve Kütahya’da kadınlara KADES uygulaması anlatıldı

Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, çeşitli etkinlikler düzenleyerek kadınlara KADES uygulamasının önemini anlattı. Kadınlara, uygulamanın telefonlarına nasıl indirileceği, nasıl kullanılacağı ve acil durumlarda nasıl etkinleştirileceği hakkında ayrıntılı bilgiler verildi. Jandarma ekipleri, KADES'in sağladığı güvenlik avantajlarına dikkat çekerek, uygulamanın acil durumlarda hızlı bir şekilde yardım çağrısı yapmayı mümkün kıldığını vurguladı.

Kadınlara Güvenliğin Önemi AnlatıldıBolu, Elazığ, Gaziantep ve Kütahya’da kadınlara KADES uygulaması anlatıldı

Bilgilendirme etkinliklerinde, kadınların güvenliği ve acil durumlarda yapılması gerekenler konusunda detaylı bilgiler sunuldu. Jandarma ekipleri, KADES uygulamasının kadınlar için sağladığı güvenlik avantajlarını ve kolay kullanımını anlattı. Uygulamanın, kadınların kendilerini güvende hissetmeleri ve gerektiğinde hızlıca yardım alabilmeleri için önemli bir araç olduğu belirtildi.

KADES'in Yaygın Kullanımı Teşvik Ediliyor

Jandarma, kadınların bu uygulamayı telefonlarına indirip aktif hale getirmelerini teşvik ediyor. KADES uygulaması, kadınların tek bir tuşla güvenlik güçlerine ulaşmalarını sağlayarak acil durumlarda hızlı ve etkili bir müdahale imkanı sunuyor. Bu bilgilendirme etkinlikleri ile KADES'in kullanımının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

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21 May 2024 - 07:00 - Kadın

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