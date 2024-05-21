Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden çiftçilere önemli duyuru

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2023 Üretim Yılı Fark Ödemeleri Desteklemesi için Merkez İlçe 1. Ödeme Askı Listelerini yayınladı. İtiraz süresi 27 Mayıs 2024'te sona erecek. Detaylar haberimizde.

1. Ödeme Askı Listeleri Yayınlandı

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2023 Üretim Yılı Fark Ödemeleri Desteklemesi Merkez İlçe 1. Ödeme Askı Listelerini yayınladı. Bu listeler, 15 Eylül 2023 tarih ve 32310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tarımsal Desteklemelere İlişkin 7613 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2023/46) kapsamında hazırlandı.

Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı araziler

Destekleme ödemeleri, 2023 üretim yılında Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı arazilerde Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline göre üretim yapan çiftçilere yöneliktir. Bu kapsamda, yağlı tohumlu bitkiler için yapılacak 1. ödeme askı icmalleri yayınlandı. Çiftçiler, bu listeleri dikkatle incelemeli ve itirazları varsa belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmalıdır.

İtiraz süreci

Çiftçilerin itirazlarını 27 Mayıs 2024 tarihi mesai bitimine kadar Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ÇKS birimine iletmeleri gerekiyor. İtirazlar, belirlenen süre içerisinde yapılmadığı takdirde geçersiz sayılacak. Bu nedenle, çiftçilerin askı listelerini zamanında kontrol etmeleri büyük önem taşıyor.

Askı süresi ve itiraz tarihleri

Askı süresi 20 Mayıs 2024 tarihinde başlayıp, itiraz süresi 27 Mayıs 2024 günü saat 17:30’da sona erecektir. Çiftçilerin bu tarihler arasında listeleri kontrol etmeleri ve gerekli başvuruları yapmaları gerekmektedir.

Teknik destek ve bilgi alışverişi

Çiftçiler, ayrıntılı bilgi, teknik destek, dilek, şikayet, talep ve görüşler için İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri ile iletişime geçebilirler. Müdürlükler, çiftçilerin her türlü sorusuna yanıt vermek ve destek sağlamak üzere hazır bulunmaktadır.

Çiftçilere önemli uyarı

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilerin destekleme ödemeleriyle ilgili bilgilere zamanında ulaşabilmesi ve itiraz süreçlerini aksatmamaları için gerekli uyarıları yapmaktadır. Çiftçilerin bu süreçte dikkatli olmaları ve belirtilen tarihleri kaçırmamaları büyük önem taşımaktadır.

2023 Üretim Yılı Fark Ödemeleri Desteklemesi ile ilgili yapılan bu duyuru, Bolu çiftçileri için büyük bir önem taşıyor. Çiftçilerin destekleme ödemeleri ve itiraz süreçleri ile ilgili bilgileri dikkatle takip etmeleri, desteklerden tam anlamıyla faydalanmaları açısından kritik bir rol oynuyor.