Ankara Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü, Göynük ve Nallıhan arasında heyelan tehdidine karşı yol yapımına başlıyor

Ankara Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü, Göynük ve Nallıhan arasında sık sık yaşanan heyelanların önüne geçmek için büyük bir yol yapım çalışması başlatıyor. Güvenli ve kesintisiz ulaşım için planlanan bu projede detaylar haberimizde.

Heyelan ıslahı ve yol güvenliği için büyük adım

Göynük-Mudurnu-Dokurcun Ayrım Yolu ve Dokurcun-Nallıhan Yolu'nda gerçekleştirilecek çalışmalar, özellikle heyelan riski taşıyan bölgelerde yapılacak. Ankara 4. Bölge Karayolları Müdürlüğü'nün bu projesi, toprak tesviye, sanat yapıları ve üstyapı işlerini kapsayacak şekilde detaylandırıldı. Bu sayede, heyelanların yol açtığı tehlikeler en aza indirilecek ve yolların dayanıklılığı artırılacak.

Detaylı çalışma planı

Çalışmalar kapsamında Göynük-Mudurnu-Dokurcun Ayrım Yolu'nun (KKNo:160-05 Km:12+000) ve Dokurcun-Nallıhan Yolu Aynalıkaya Mevkii'nin (KKNo:655-02 Km:8+750) heyelan riski taşıyan bölgelerinde kapsamlı bir ıslah çalışması yapılacak. Projenin hedefi, bu bölgelerde meydana gelebilecek olası heyelanları önlemek ve yolların güvenliğini sağlamak. Toprak tesviyesinden sanat yapıları ve üstyapı işlerine kadar her detay titizlikle ele alınacak.

Teknolojik ve mühendislik destekli çözümler

Proje, modern mühendislik teknikleri ve teknolojik çözümlerle destekleniyor. Ankara 4. Bölge Karayolları Müdürlüğü, bu projede deneyimli mühendis ve teknik ekiplerle çalışarak, en etkili ve kalıcı çözümleri uygulamayı hedefliyor. Yapılacak çalışmalar sayesinde, heyelan nedeniyle kapanan yolların açılması ve ulaşımın kesintisiz devam etmesi sağlanacak.

Bölge halkının güvenliği ön planda

Göynük ve Nallıhan arasındaki yolların güvenli hale getirilmesi, sadece ulaşımın rahatlaması açısından değil, aynı zamanda bölge halkının güvenliği için de büyük önem taşıyor. Heyelan tehlikesine karşı alınan bu önlemler, bölge halkının günlük yaşamını olumsuz etkileyen sorunları minimize edecek.

İhale süreci ve çalışmaların başlangıcı

Projenin ihale süreci, Ankara 4. Bölge Karayolları Müdürlüğü tarafından başlatıldı. İhale, EKAP üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek ve detaylar ihale dokümanında yer alıyor. Çalışmaların en kısa sürede başlaması ve planlanan süre içinde tamamlanması hedefleniyor.

Bölge için önemli bir adım

Göynük ve Nallıhan arasındaki yolların heyelanlara karşı korunması, bölge ekonomisine de olumlu katkılar sağlayacak. Güvenli ve kesintisiz ulaşım, ticaretin ve turizmin canlanmasına yardımcı olacak. Ankara Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü'nün bu önemli çalışması, bölge için büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.