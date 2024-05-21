21 May 2024 - 11:00- Güncel G:

Akıllı sayaca geçmeyen elektrik aboneleri son kez uyarıldı. 1 Ocak 2025 kadar herkes geçmek zorunda

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Akıllı sayaca geçmeyen elektrik abonelerine uyarı yayınlandı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu açıkladı.1 Ocak 2025 e kadar herkes şuan ki sayaçlarını akıllı sayaç ile değiştirmek zorunda olduğu açıklandı.

Akıllı sayaca geçmeyen elektrik aboneleri son kez uyarıldı. 1 Ocak 2025 kadar herkes geçmek zorunda mask
Akıllı sayaca geçmeyen elektrik aboneleri son kez uyarıldı. 1 Ocak 2025 kadar herkes geçmek zorunda
Akıllı sayaca geçmeyen elektrik aboneleri son kez uyarıldı. 1 Ocak 2025 kadar herkes geçmek zorunda
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Son tarih 31 Aralık

Akıllı sayaca geçmeyen elektrik aboneleri son kez uyarıldı. 1 Ocak 2025 kadar herkes geçmek zorunda

Geçtiğimiz sene Ocak ayı başlangıcında elektrik işlemlerinin mobil üzerinden yapılması için bir çok adım atılarak hayata geçirildi. Sırada ise Milli Akıllı Sayaç sistemi ile ilgili tasarılar vardı. Kimi elektrik aboneleri akıllı sayaçlara geçerken kimi aboneler tarafından tercih edilmedi. Gereken adım Enerji Piyasaları İşletme AŞ den geldi. Akıllı sayaçlara son geçiş tarihinin 31 Aralıkta sona ereceğini söyleyerek yeni bir adım attıklarını da duyurdu. Akıllı sayaçların geçmişe dönük verileri de ulaşabildiği bir mobil uygulama üzerinde çalışıldığını söyledi.

Şartname açıklanacakAkıllı sayaca geçmeyen elektrik aboneleri son kez uyarıldı. 1 Ocak 2025 kadar herkes geçmek zorunda

TEDAŞ ise 1 Ocak 2025 e kadar merkezi haberleşme yazılımı teknik şartnamesinin açıklanacağı haberini verdi. Merkezi haberleşme yazılımı 1 Nisan tarihinde açıklanacağı söylenirken 1 Ağustos 2025 tarihine kadar ise sayaç ile uyumu sağlanacak dendi. Son olarak akıllı sayaçları kullanabileceğimiz tarih belirlendi.Akıllı sayaca geçmeyen elektrik aboneleri son kez uyarıldı. 1 Ocak 2025 kadar herkes geçmek zorunda

Akıllı sayaçları 1 Haziran 2025 tarihi itibari ile değiştirilerek kullanıma hazır olması ve abonelerin sorunsuz şekilde faydalanması amaçlandığı ifadeleri kullanıldı. 1 Ocak 2025’e kadar bütün elektrik abonelerinin akıllı sayaçlara geçmek zorunda…

 

21 May 2024 - 11:00 - Güncel

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