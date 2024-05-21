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Batı Karadeniz’de devam eden Asar Deresi projesi bölgenin yeni cazibe merkezi olacak

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Düzce Belediyesi, Asar Deresi’ni şehrin yeni cazibe merkezine dönüştürmeyi hedefleyen rekreasyon projesi kapsamında yol düzenlemelerine başladı. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün önderliğinde yürütülen projede önemli gelişmeler kaydediliyor. Projenin detayları ve ilerleme aşamaları haberimizde…

Batı Karadeniz’de devam eden Asar Deresi projesi bölgenin yeni cazibe merkezi olacak mask
Batı Karadeniz’de devam eden Asar Deresi projesi bölgenin yeni cazibe merkezi olacak
Batı Karadeniz’de devam eden Asar Deresi projesi bölgenin yeni cazibe merkezi olacak
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Düzce Belediyesi’nin Asar Deresi Rekreasyon Projesi hızla ilerliyor. Mimar Sinan Caddesi’nde asfalt çalışmaları başladı ve proje kapsamında yeni yürüyüş yolları yapılıyor. Asar Deresi çevresi, yeşil alan düzenlemeleri ile cazibe merkezi haline getirilecek.

Batı Karadeniz’de devam eden Asar Deresi projesi bölgenin yeni cazibe merkezi olacak

Mimar Sinan Caddesi'nde asfalt çalışmaları başladıBatı Karadeniz’de devam eden Asar Deresi projesi bölgenin yeni cazibe merkezi olacak

Proje kapsamında, Mimar Sinan Caddesi’nde asfaltlama çalışmaları hızla devam ediyor. Trafiğe açılması planlanan bu cadde, şehrin ulaşım ağını rahatlatmayı amaçlıyor. Yol güzergahlarının yeniden düzenlenmesiyle trafik akışının daha düzenli ve akıcı olması hedefleniyor. Bu düzenlemeler, Düzce’nin şehir içi ulaşımında önemli bir rol oynayacak.

Asar Deresi'nin ilk etabında son aşamaya gelindiBatı Karadeniz’de devam eden Asar Deresi projesi bölgenin yeni cazibe merkezi olacak

Projenin ilk etabı, Küçüksu Köprüsü ile Şaguç Köprüsü arasında yer alan 430 metrelik alanı kapsıyor. Bu bölümdeki çalışmalar büyük ölçüde tamamlanmış durumda. Amfi basamakların ve asma köprülerin tabliye ve kemer montajları bitirilirken, restoran inşaatı da hızla ilerliyor. Aynı zamanda dere içi ve kenarındaki yaya yürüyüş yollarının yapımına başlanmış durumda.

Yeşil alan düzenlemeleri ile daha yaşanabilir bir şehir

Projenin önemli bir parçası olan yeşil alan düzenlemeleri de ihmal edilmiyor. Asar Deresi çevresinde geniş yeşil alanlar oluşturularak, halkın dinlenme ve vakit geçirme alanları zenginleştiriliyor. Bu düzenlemeler, Düzce’nin doğal güzelliklerini ön plana çıkarmayı ve halkın doğayla iç içe olmasını sağlamayı amaçlıyor.

Rıhtım sokak trafiğe kapatılıyorBatı Karadeniz’de devam eden Asar Deresi projesi bölgenin yeni cazibe merkezi olacak

Proje çerçevesinde, Rıhtım Sokak trafiğe kapatılarak yayaların kullanımına sunuluyor. Meydan Sokak’ın girişinden itibaren uygulanan bu düzenleme, bölgedeki yaya trafiğini artırmayı ve daha güvenli bir yaya yolu oluşturmayı hedefliyor. Bu sayede, Asar Deresi çevresindeki rekreasyon alanları daha rahat ve güvenli bir şekilde kullanılabilecek.

İkinci ve üçüncü etap çalışmaları başlayacak

Birinci etabın tamamlanmasının ardından, projenin ikinci ve üçüncü etaplarına geçilecek. Bu etaplarda da dere boyunca yürüyüş yolları, yeşil alanlar ve sosyal alanlar oluşturulacak. Her iki etapta da aynı hız ve titizlikle çalışmaların sürdürülmesi planlanıyor.

Düzce’nin çehresi değişiyorBatı Karadeniz’de devam eden Asar Deresi projesi bölgenin yeni cazibe merkezi olacak

Asar Deresi Rekreasyon Projesi, Düzce’nin çehresini değiştirecek büyük bir adım olarak görülüyor. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün liderliğinde hayata geçirilen proje, şehrin estetik ve yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor. Proje tamamlandığında, Düzce halkı için yeni bir cazibe merkezi ortaya çıkacak.

Halkın beğenisine sunulacak

Projede sona yaklaştıkça, Asar Deresi’nin çevresindeki değişim daha belirgin hale geliyor. Yürüyüş yolları, yeşil alanlar ve sosyal tesislerle donatılan bu bölge, Düzce halkının beğenisine sunulacak. Asar Deresi, hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin keyif alacağı bir alan haline gelecek.

# yol, belediye, Yaşam

21 May 2024 - 12:00 - Güncel

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