20 May 2024 - 20:30- Güncel G:

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Özel Merkez Prime Hastanesinde skandallar bitmek bilmiyor

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Bölgenin en büyük Özel Merkez Prime Hastanesi, 112 acil sağlık personelinin ambulansla getirdiği hastayı kapıda teslim alarak, sağlık çalışanlarının içeri girmesine müsaade etmeyince 5 aydır devam eden skandal ortaya çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Özel Merkez Prime Hastanesinde skandallar bitmek bilmiyor mask
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Özel Merkez Prime Hastanesinde skandallar bitmek bilmiyor
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Özel Merkez Prime Hastanesinde skandallar bitmek bilmiyor
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 Ocak ayından bu yana acil hastaların dakikalarca kapı önünde bekletildiği iddia edildi. Öte yandan, aynı sağlık grubuna ait başka bir hastane de, kapının önünde can çekişen hastaya müdahale etmemesiyle Türkiye gündemine oturmuştu. Akıllara durgunluk veren skandal, bir vatandaşın çektiği videolar ile ortaya çıktı. İddiaya göre, Ocak ayında hasta alan 112 ekibi, vatandaşın talebi üzerine Özel Merkez Prime Hastanesi'ne gitti. Yine iddiaya göre, acil serviste, hastane çalışanları hastaya tıbbi müdahalede bulunmayıp, sürekli tedavi parasını sordu. Bu esnada hastane görevlisi, "Paranı ödemezsen doktor sana bakmayacak" dedi. Hasta ise "Kendimi iyi hissetmiyorum. Yeter ki doktor baksın. Fiyat ne kadar?" diye sordu. Hastane görevlisi ise fiyat verdi. Duruma dayanamayan 112 ekibi tepki göstererek, "Bu etik değil. Hastanın sağlık hizmeti alma hakkı vardır. Hasta ücretini vereceğini iddia ediyor. Aynı zamanda resmi formu imzalamış, hastanenizden hizmet almayı kendisi istemiştir" şeklinde uyarıda bulundu. Bunun üzerine hastane direktörü Koray Topçu iddiaya göre 112 ekibi ile telefonda görüşerek hakaret etti. Daha sonra Topçu, 112 ekibine, "Hastane benim, istersem 112'yi alır, istersem almam. Kamuda hizmet veriyor olmanız bir anlam ifade etmez. Benim elim kolum uzun. Senin aklını alacağım" sözlerini kullandı. Konu hastane sahibi Hakan Höbek'e iletildi. Hakan Höbek ise uyarıda bulunan 112 ekip sorumlusunun hastaneye alınmaması talimatını verdi. Yaklaşık 5 aydır hastane yönetimi, 112 çalışanını hastaneye aldırmayarak, acil hastaların dakikalarca kapıda beklemesine sebep oluyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Özel Merkez Prime Hastanesinde skandallar bitmek bilmiyor

Son tartışma skandalı ortaya çıkardı

Yaşanan son olayda, acil hasta getiren 112 ekibini kapıda hastanenin güvenlik direktörü olduğunu söyleyen kişi karşıladı. Sedye ile indirilen hasta, dakikalarca kapıda bekletildi. Güvelik direktörü ise "Hastayı alalım, sizin içeri girmeniz yasak. Süreci biliyorsunuz. Niye uzatıyorsunuz. Doktor beye haber verin içeriden gelsin. Hastayı alalım, siz giremezsiniz. Ben bu hastanenin güvenlik direktörüyüm, ben hastayı burada alıyorum" dedi. Sağlık çalışanları ise kendilerinin içeri alınmaması ve hastanın kapıda teslim alınmasına tepki gösterdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Özel Merkez Prime Hastanesinde skandallar bitmek bilmiyor

Hastane sahibi 112 çalışanını aradı: "Ben olsaydım daha farklı olurdu"

Öte yandan, hastane sahibi Hakan Höbek'in, 112 görevlisinin şahsi telefon numarasını arayarak iddiaya göre, "Senin ve şoförüne ben gereken her şeyi yapacağım. Sen hastaneye girmek zorunda değilsin. Ekip sorumlusu olsan bile ben seni hastaneme sokmuyorum. Benim artık yetkimin nerede olduğunu göreceksin. Gündüz ben orada olsaydım başka şeyler olurdu. Sen benimle tartışacak insan değilsin. Gir bakalım haydi, benim güvenliğim seni almayacak. Polis çağır. Sen benim hastanemin içine girmeyeceksin. Hadi gel bakalım kızım" dedi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Özel Merkez Prime Hastanesinde skandallar bitmek bilmiyor

2020 yılında can çekişen hastayı bırakıp gittiler

2020 eylül ayında, aynı gruba ait hastanede yine skandal bir olay yaşanmıştı. Hastanenin önünde fenalaşan 60 yaşındaki şehit kardeşi Sebahattin Duru'ya (60) hastane personellerinin müdahale etmeyerek ölüme terk etmesi büyük tepki uyandırmıştı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açılan soruşturmada, hastanenin kusurlu olmadığı kararı çıkmıştı. 

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Özel Merkez Prime Hastanesinde skandallar bitmek bilmiyor

"Sağlık işleyişini bozdu"

Konuya ilişkin Merkez Prime Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "112 ambulans personeli 29 Ocak sabah saatlerinde hastaneye acil hasta getirmiştir. Hastane personeli tarafından 112 acil ambulansı ekibi ve getirdikleri hasta acil servis müşahede alanına alınmıştır. Hastanemiz personeli tarafından 112 acil hastasının sosyal güvencesi olmadığı tespit edilmiştir. Sosyal güvencesi bulunmayan hastalara müdahale edilmeden önce kendisine sosyal güvencesi olmadığı bilgisi verilirken, getirilen hastanın triyaj değerlendirmesinde acil halinin bulunmadığı yeşil kodlu olduğu tespit edilmiştir. 112 acil ambulansı şoförü hastane personelimize, 'Benim annem olsa da mı aynısını yapacaksınız' diye yüksek sesle bağırmıştır. Hastane personelimizde kendilerine uygulamanın her hasta için geçerli olduğunu belirtmiştir. Bunun üzerine 112 acil ambulansı personeli araya girerek yüksek sesle bu uygulamanın yapılamayacağını hastaların yanında söylemiş ve hastane personelimizin üzerine yürümüştür. Hastane personelimizde sıkıntı yaşanmaması adına kendi telefonu ile hastanemiz medikal direktörü Dr. Koray Topçu'yu aramış ve telefonu kendisine vermiştir. Medikal direktörümüz problemi sorduğunda ambulans personeli birden ne olduğu anlaşılmadan kendisini tehdit eden ve hakaret eden cümlelerle tahrik etmeye çalışmıştır. Medikal direktörümüz, çalışana iddia edilen gibi bırakın hakaret etmeyi, daha olayı anlatamadan saldırgan ve tehdit vari cümleler ile karşı karşıya kalmıştır. Akabinde 112 acil ambulans çalışanı, hastane personelinin telefonunu yere fırlatarak kırmıştır. Bunun üzerine acil servis doktorumuz, kendisine sakin olmasını, her seferinde aynı problem ve sorunları çıkardığını söylemiştir. O sırada 112 acil ambulans şoförü de acil servis doktorumuza, 'Siz karışmayın hocam, hiç gerek yok' şeklindeki pasif agresif söylemleri ile doktorumuzu sindirmeye çalışmıştır. Olay gününe istinaden tüm yaşananları kayıt altına alan kamera görüntüleri mevcuttur. Tüm bu iddialara rağmen hastanemiz tarafından söz konusu sosyal güvencesi mevcut olmayan hastaya müdahale edilmiş ve tedavisi tamamlanmıştır" denildi.

# tedavi, polis, Türkiye, Sağlık, olay

20 May 2024 - 20:30 - Güncel

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