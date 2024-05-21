Bu da 'arıcılık okulu'

Bolu’da Arıcılık Okulu tarafından her yıl gerçekleştirilen arı yetiştiriciliği eğitimleri devam ediyor. Bolu ve çevresindeki illerden de katılımın sağlandığı seminerde, 50’yi aşkın arı üreticisine eğitim verildi. Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün ev sahipliği yaptığı kursta teorik eğitimler üreticilerin gelişimine katkı sağladı. Arı üreticilerine, verimli bal, arıların muayenesi gibi önemli konularda seminer verildi. Bolu ve ilçelerinde arıcılık mesleğinin geliştirilmesi için eğitimlerin devam edeceği öğrenildi.

Yetkililer tarafından kursiyerlere, “Kelebeklerle beraber Bal Arıları varoluşumuzun devamlılığı, dünya çapında tarımın ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi için gereklidir. Ancak tozlaşmayı gerçekleştiren bu canlılar bilinçsiz pestisit kullanımı ve iklim değişikliği gibi antropojenik etkilerden kaynaklanan birçok zorluklarla karşı karşıyadırlar. Dünya Gıda ve Tarım Örgütü’nün bu yılki tema, arıların ve diğer tozlaştırıcıların tarım, ekolojik denge ve biyolojik çeşitliliğin korunmasındaki önemli rolü konusunda özellikle gençler arasında farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Gençleri arıcılık faaliyetlerine, eğitim girişimlerine ve savunuculuk çabalarına dahil etmeyi planlamaktadır. Uzun zamandır devam eden kurslarımızın çoğuna gençler ve bayanlar katılım sağlamaktadırlar. İklim ve arı dostu tarım sistemlerini teşvik etmek ve tarım ilaçlarına olan bağımlılığı azaltmak tozlaşmanın sürdürülebilirliğine vesile olacaktır” denildi.

Kursa katılan arıcı üreticiliği yapan bir vatandaş, “Bu kurs birçok alanda bize katkı sağladı. Faydalı olduğunu düşünüyorum. Her arıcının katılması gereken bir kurs. Kendi açımdan çok faydalı oldu” dedi.