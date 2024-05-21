Minik öğrenciler itfaiyeciliği öğrendi

Bolu Şerife Bacı Anaokulu’nda öğrenim gören 17 öğrenci, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret etti.
Öğrenciler ziyarette itfaiyecilik hakkında bilgi sahibi oldu. İtfaiye personellerinin kıyafetlerini giyen minik öğrencilere, itfaiyenin görevlerinin ne olduğu ve yangın anında neler yapılması gerektiği konusunda bilgilendirme yapıldı. Ziyarette keyifli anlar yaşayan öğrencilere yangın ve benzeri afetlerde kullanılan araç ve gereçlerle ilgili de bilgiler verildi. Öğrenciler, itfaiye araç gereçlerine yoğun ilgi gösterirken, itfaiyecilik mesleği hakkında da bilgi sahibi oldu.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.