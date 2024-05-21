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Fahri Trafik Müfettişleri konusu kangren olmaya yüz tutmuş bir konu haline geldi

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Bir motokurye arka arkaya gelen trafik cezalarına tepki gösterdi. Fahri müfettişlerin 15 gün aralıkla ceza yazdığı kurye, “Neye göre, kime göre yazdıkları belli değil. Kafalarına göre ceza yazıp geçiyorlar. Karşınızda bir muhatap yok” eleştirisinde bulundu.

Fahri Trafik Müfettişleri konusu kangren olmaya yüz tutmuş bir konu haline geldi mask
Fahri Trafik Müfettişleri konusu kangren olmaya yüz tutmuş bir konu haline geldi
Fahri Trafik Müfettişleri konusu kangren olmaya yüz tutmuş bir konu haline geldi
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15 gün arayla 2 ceza yedi

Fahri Trafik Müfettişleri konusu kangren olmaya yüz tutmuş bir konu haline geldi

Bir yemek firmasında motokurye olarak çalışan 26 yaşındaki Barış İbrahim, 15 gün ara ile fahri müfettişler tarafından ceza yedi. Kendisine gelen makbuzlarda birinde kask diğerinde ise ters şerit ihlali yaptığı iddia edilen İbrahim, 7 bin lira faturayı görünce duruma isyan etti. Kendisinin kural ihlali yapmadığını savunan 26 yaşındaki motokurye, “Benim gibi birçok arkadaşım bu durumdan bunalmış durumda. Bu cezayı yazan kişilerin ispatı var mı? Kazandığımız ücret ortada, onu da fahri müfettişlerin yazdığı cezalara ödüyoruz” diye konuştu.

Mahkemeye itiraz edecekFahri Trafik Müfettişleri konusu kangren olmaya yüz tutmuş bir konu haline geldi

Yediği cezalara itiraz edeceğini belirten genç, “Motokurye olarak bir işletmede çalışıyorum. 15 gün arayla iki ayrı ceza yediğimi gördüm. Cezaların biri kask takmadığım için, diğeri de ters şeritte gittiğim için yazılmış. Fakat bunları yazan fahri müfettişin elinde bir kanıt var mı? Bu cezaları neye göre yazdıklarını bilmek istiyoruz. Benim gibi birçok arkadaş bu cezaları yiyor. Zaten kazandığımız ortada, artık kazandığımızı da fahri müfettişlerin yazdıkları cezaya veriyoruz. Ben şimdi yediğim cezalara itiraz edeceğim. Yetkililerden isteğim artık bu durumu el atsınlar. İstedikleri gibi ceza yazılmasına karşıyız” diye konuştu.
# VAR, durumu

21 May 2024 - 10:30 - Güncel

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