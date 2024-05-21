Bolu’nun HES serüveni… 2012’den 2024’e Bolu HES diyarı oldu…

Bolu Gündem Gazetesi'nin 2012 yılında yaptığı araştırma haberinde, Bolu'daki hidroelektrik santral (HES) projeleri kapsamlı bir şekilde ele alınmıştı. Dönemin Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve Belediye Meclis Üyesi Naci Yörük, bu projeleri doğaya ihanet olarak nitelendirmişti. Aradan geçen zaman içerisinde Bolu'da HES projeleri hız kesmeden devam etti ve bugün gelinen noktada durum daha da dikkat çekici hale geldi.

Bugün Bolu’nun ilçelerine göre HES dağılımı şöyle oldu:

Bolu Merkez: 6 HES

Seben: 3 HES

Kıbrıscık: 6 HES

Mudurnu: 2 HES

Gerede: 1 HES

Mengen: 5 HES (Köprübaşı barajı HES'i ve işletmeye alınan 2 hidroelektrik santral dahil)

Aladağ Çayı ve HES Projeleri

Bolu'da akarsulardan en fazla HES projesine ev sahipliği yapan bölge Aladağ Çayı'dır. Aladağ Çayı üzerinde ve kollarında toplam 9 HES yapımı planlandı. Bugün hepsi de hayata geçirildi. Aladağ Çayı, Köroğlu dağlarından doğar ve Sakarya nehri üzerindeki Sarıyar barajına dökülür. Bu çay, doğa sporları ve kamp alanları açısından da zengin bir bölgedir. Seben ilçesinden geçen Aladağ Çayı, aynı zamanda 'Seben Çayı' olarak da anılır ve toplam uzunluğu 235 km'dir.

HES yapılan dereler ve havzalar

Aladağ Çayı: 9 HES (Uluçay üzerinde 4, Uluçay Hızardere üzerinde 1, Açca Çayı üzerinde 2, direkt Aladağ Çayı üzerinde 2)

Bolu Bozdağ Havzası: 1 HES (Bozdağ akarsuyunda)

Mengen Çayı: 3 HES (Devrek Çayı, Filyos Çayı istikametinde)

Bolu Çayı: 1 HES (Mengen istikametinde)

Mengen Ağıl Deresi: 2 HES

Kıbrıscık Sayıkdere: 2 HES

Mudurnu Tavşan Suyu Deresi: 1 HES (Sakarya Nehri istikametine)

Kıbrıscık Uludere Deresi: 1 HES

Mudurnu Çayı: 1 HES

Gerede Soğanlık Deresi: 1 HES (Filyos Çayı istikametine)

Bolu Merkez Batı Karadeniz Havzası: 1 HES (Abant Deresi, Bozcaarmut Deresi-Alacakdere mevkiine)

Kamuoyunun HES'lere Yönelik Tepkisi

HES projeleri, enerji ihtiyacını karşılamak ve çevreyi korumak arasında denge kurmaya çalışan kamuoyunda farklı görüşlere neden olmaktadır. Bir kesim, ülkenin enerji ihtiyacını karşılamak için HES projelerinin önemli olduğunu savunurken, diğer bir kesim ise bu projelerin doğaya ve yerel topluluklara zarar verdiğini ileri sürüyor.

Bolu’daki Akarsular ve HES projeleri

Bolu’daki başlıca akarsular, Filyos ve Sakarya havzalarına aittir. Bu akarsular arasında Büyüksu Çayı, Mudurnu Suyu, Gerede Çayı, Aladağ Çayı, Göynük Çayı ve Çatak Çayı bulunmaktadır. Bu akarsuların toplam yüzeyi 260,3 hektardır ve Batı Karadeniz'e dökülüyor.